DE
FR

Drame de Crans-Montana
Avec un tweet polémique, l'Italie met un peu plus la pression sur le Valais

Après la tragédie de Crans-Montana, les tensions entre Berne et Rome ne s'apaisent pas, loin de là. Un nouveau tweet de l'ambassade d'Italie en Suisse rajoute encore un peu d'huile sur le feu.
Publié: il y a 7 minutes
1/5
Les Ministères publics valaisan et italien avaient décidé de collaborer pour faire la lumière sur le drame de Crans-Montana.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_398.JPG
Daniel Ballmer

Les autorités italiennes ne vont rien lâcher. Le Ministère public valaisan avait pourtant accepté de lâcher un peu du leste, acceptant de rencontrer des procureurs transalpins dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui avait coûté la vie à 41 personnes lors de la nuit de Saint-Sylvestre à Crans-Montana. Mais cela n'a pas suffi à apaiser les tensions. 

Jeudi, des représentants de l'Office fédéral de justice auraient «manqué de respect» aux cinq membres de la délégation italienne. La raison? Des désaccords concernant la mise en place d'une équipe d'enquête conjointe, que Rome réclame depuis des semaines. Vendredi matin, l'ambassade d'Italie en Suisse en a remis une couche via un tweet déplorant le manque de coopération entre les autorités judiciaires des deux pays. 

De 2020 à 2025, il y a eu pas moins de 15 équipes d'enquête communes entre l'Italie et la Suisse, rappelle le message. «Pourquoi celle sur le massacre de Crans-Montana a-t-elle été refusée par l'Office fédéral de la justice au parquet de Rome le 19 février dernier?» Le malaise est manifeste et les doutes quant à la capacité du Ministère public valaisan de mener à bien cette affaire s'intensifient.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Pression persistante

Après la libération du gérant de bar Jacques Moretti, le gouvernement transalpin avait décidé de rappeler à Rome l'ambassadeur italien en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Pour les médias italiens tels que le «Corriere della sera», il s'agissait d'une «mesure diplomatique sévère» visant à exprimer le mécontentement de l'Italie concernant la manière dont l'enquête sur le «massacre» est menée. 

A lire aussi
«Le Ministère public a fait des erreurs incroyables»
Drame de Crans-Montana
«Le Ministère public a fait des erreurs incroyables»
Crans-Montana: 15 avocats épinglent le Ministère public valaisan
Exclusif
7 manquements dénoncés
Crans-Montana: 15 avocats épinglent le Ministère public valaisan

Ce mécontentement est toujours palpable. Le fait que l'ambassadeur italien ne soit pas retourné à son bureau à Berne n'en est pas la seule preuve. La pression dans les médias et sur les réseaux sociaux reste également forte. 

Officiellement, la Suisse a, jusqu'à présent, refusé de céder aux pressions de Rome, se disant particulièrement surpris par l'attitude de son voisin. Le président de la Confédération Guy Parmelin a clairement fait savoir au gouvernement italien que la séparation des pouvoirs prévalait en Suisse. Les enquêtes relèvent de la responsabilité de la justice. Jusqu'à quand le Ministère public valaisan résistera-t-il à la pression?


Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus