Au menu de ce jeudi 26 février: une séance Suisse-Italie tendue sur Crans-Montana, un scandale sur Trump dans les vestiaires, les discriminations liées au poids, un pesticide polémique, et enfin, un peu de foot.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 26 février. C'est parti:

1 Rome furieuse après une réunion tendue sur Crans-Montana

La rencontre entre les autorités judiciaires suisses et italiennes ne se serait pas déroulée de manière harmonieuse, selon des informations de la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Les représentants de l’Office fédéral de la justice auraient fait preuve d’un manque de respect envers les cinq invités italiens, a déclaré une source officielle italienne au journal. La délégation aurait donc failli interrompre la réunion prématurément. Toujours selon cette source, l’Office fédéral de la justice aurait refusé une demande de l’Italie visant à créer une équipe commune d’enquête. Sollicité par la NZZ, l’Office s'est peu exprimé sur le fond, rappelant que la réunion à Berne revêtait un caractère confidentiel et n’avait pas vocation à être communiquée au public.

2 Polémique après une blague de Trump dans le vestiaire américain

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine suisse de hockey sur glace, Colin Muller, a qualifié d’"indigne» le comportement de l’équipe masculine américaine dans une interview à la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Les deux équipes américaines ont remporté l’or aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Après leur victoire, les hommes ont ri dans le vestiaire d’une déclaration du président américain Donald Trump. D’après les images d'une vidéo tournée dans le vestiaire et relayée sur les réseaux sociaux, Donald Trump était intervenu par téléphone portable et avait invité les joueurs à son discours sur l’état de l’Union. «Je dois vous dire que nous devons emmener l’équipe féminine avec nous, vous le savez», a-t-il déclaré indiquant que sinon, il ferait probablement l’objet d’une procédure de destitution. Cette déclaration avait provoqué les rires des joueurs

3 En Suisse, les préjugés liés au poids persistent

Relayée par le site d'informations watson.ch, une étude de Migros et Novo Nordisk, menée par YouGov auprès de 1000 personnes en Suisse, montre l’ampleur des préjugés liés au poids. Parmi les personnes obèses (IMC >30), près de 50% disent avoir subi une discrimination; 75% des répondants en ont été témoins ou victimes. 43% des personnes en surpoids déclarent une baisse de confiance en soi. Un sentiment qui touche surtout les 18–29 ans qui avouent ressentir du stress et/ou de la honte. 85% des obèses ont tenté de maigrir; 15% d'entre eux ont utilisé des médicaments pour ce but, alors que les changements alimentaires restent majoritaires.

4 Un pesticide polémique rattrape le Conseil fédéral

La Commission de gestion du Conseil national souhaite se pencher sur une décision controversée concernant un pesticide prise par le ministre de l’Environnement Albert Rösti, relève Blick. La présidente de la commission, Priska Wismer-Felder (Le Centre/LU), n’aurait toutefois ni confirmé ni infirmé cette information au journal. Il s’agit concrètement du pesticide Deltaméthrine. À la suite de mesures préoccupantes relevées dans la rivière Wyna, dans le canton de Lucerne, un durcissement des valeurs limites avait été envisagé. Le Conseil fédéral y aurait toutefois renoncé, sur proposition d'Albert Rösti. La SRF avait auparavant révélé que l’Office fédéral de la justice avait exprimé des réserves juridiques quant à la procédure adoptée.

5 Lausanne veut prolonger son rêve en Conference League

Le Lausanne-Sport accueille le Sigma Olomouc jeudi (à 21h) avec l'ambition de poursuivre son aventure en Conference League. Les Vaudois doivent remporter ce play-off retour pour rallier les 8es de finale. Le match nul presque inespéré ramené de Tchéquie jeudi dernier (1-1) place le LS en position favorable. Les Lausannois doivent assumer un statut de favori dans leur enceinte de la Tuilière (21h00), là où ils n'ont encore jamais perdu cette saison sur la scène européenne. Mais pour espérer disputer la «vraie» phase à élimination directe de la C4, et affronter l'AEK Larnaca ou Mayence en 8es de finale, les joueurs de Peter Zeidler devront hausser le curseur par rapport au match aller.