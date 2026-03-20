Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a testé un nouveau char avec sa fille Ju Ae. Les médias d’Etat évoquent un pilier de la modernisation militaire du pays.

Kim Jong Un teste un nouveau char d'assaut avec sa fille

Kim Jong Un teste un nouveau char d'assaut avec sa fille

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille Ju Ae ont essayé un nouveau char d'assaut présenté comme un élément clé de la modernisation des forces armées du pays, ont rapporté vendredi les médias d'Etat. Des images relayées par ceux-ci ont montré le dirigeant et sa fille visiblement ravis à bord du véhicule, lors de manoeuvres sur une base de Pyongyang.

Ces manoeuvres ont mobilisé des unités blindées qui ont tiré des missiles antichar et ont comporté des exercices de lutte contre les drones et les hélicoptères, selon l'agence d'Etat KCNA. Selon la même source, le nouveau char est pourvu de capacités motrices et de tir avancées et d'équipements antimissiles et antidrones.

Démonstrations d'armements

Son nom n'a pas été précisé mais, selon le quotidien sud-coréen Chosun Daily, l'appareil présente des similitudes avec le Chonma-20, dévoilé lors d'une parade militaire à Pyongyang en octobre. Kim Jong Un s'est dit «certain qu'aucun blindé doté de capacités de défense aussi fortes que celles de ce char n'existe dans le monde», selon des propos relayés par l'agence. Kim Jong Un se met de plus en plus régulièrement en scène aux côtés de sa fille, alimentant des spéculations qui font de l'adolescente l'héritière potentielle de la dynastie qui dirige le pays communiste depuis sa création en 1948.

La Corée du Nord multiplie les démonstrations d'armements en signe de défi envers la Corée du Sud et son allié américain. Dimanche, KCNA avait affirmé que Pyongyang avait procédé à un essai de système de lance-roquettes multiples de 600 mm à capacités nucléaires, alors que les forces sud-coréennes et américaines menaient leurs exercices de printemps conjoints.



