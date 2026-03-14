AFP Agence France-Presse
Le ministère sud-coréen de la Défense a indiqué samedi que la Corée du Nord avait tiré au moins un «projectile non identifié» en direction de la mer du Japon. La Corée du Nord a tiré «un projectile en direction de la mer de l'Est», a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué cité par l'agence Yonhap, faisant référence au nom coréen de la mer du Japon.
Plus tard dans la matinée, l'armée sud-coréenne confirme que la Corée du Nord a tiré environ 10 missiles balistiques.
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