La Corée du Nord a tiré environ 10 missiles balistiques en direction de la mer du Japon ce samedi, selon l'armée sud-coréenne.

La Corée du Nord tire environ 10 missiles balistiques vers la mer du Japon

La Corée du Nord tire environ 10 missiles balistiques vers la mer du Japon

AFP Agence France-Presse

Le ministère sud-coréen de la Défense a indiqué samedi que la Corée du Nord avait tiré au moins un «projectile non identifié» en direction de la mer du Japon. La Corée du Nord a tiré «un projectile en direction de la mer de l'Est», a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué cité par l'agence Yonhap, faisant référence au nom coréen de la mer du Japon.

Plus tard dans la matinée, l'armée sud-coréenne confirme que la Corée du Nord a tiré environ 10 missiles balistiques.

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