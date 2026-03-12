La Corée du Nord a publié des photos de Kim Ju Ae, fille de Kim Jong Un, tirant au pistolet, renforçant les spéculations sur son rôle d’héritière. La jeune femme apparaît de plus en plus aux côtés de son père lors d'événements publics.

La fille de Kim Jong Un montrée en train de tirer au pistolet aux côtés de son père

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a publié jeudi des photos de Kim Ju Ae, fille du dirigeant Kim Jong Un, tirant au pistolet. Des images qui renforcent les spéculations faisant de l'adolescente l'héritière potentielle de la dynastie.

Kim Ju Ae, dont on ignore l'âge exact, est considérée comme la prochaine dans l'ordre de succession familiale par les experts du pays, après une série de récentes apparitions auprès de son père très médiatisées, notamment au défilé militaire marquant la fin du congrès du Parti des travailleurs au pouvoir. Elle avait également été montrée en train de tirer au fusil à lunette.

Jeudi, l'agence officielle nord-coréenne Korean Central News Agency (KCNA) a publié une photo de Kim Ju Ae tirant avec ce qui semble être un pistolet, un oeil fermé, des flammes jaillissant du canon de l'arme. Elle assistait à un événement, en compagnie de son père, dans une «grande usine d'armement» qui produit de nouveaux pistolets et d'autres «armes légères portables», a précisé l'agence.

Cultiver l'image d'une guerrière

Sur les images, le père et la fille apparaissent vêtus de vestes en cuir assorties – considérées comme un symbole de pouvoir en Corée du Nord – écoutant des responsables pendant qu'ils inspectent les installations. «Il semble que le régime tente de cultiver l'image d'une femme forte et redoutable», a expliqué à l'AFP Lim Eul-chul, expert de la Corée du Nord à l'université sud-coréenne de Kyungnam.

«La scène où elle tire au pistolet sert clairement à signaler qu'elle cultive les attributs de cheffe militaire», a-t-il ajouté. La famille Kim dirige la Corée du Nord d'une main de fer depuis des décennies, et un culte de la personnalité centré sur leur lignée domine la vie quotidienne dans ce pays isolé.

Kim Ju Ae a été présentée publiquement en 2022 lorsqu'elle a accompagné son père lors du lancement d'un missile balistique intercontinental. Avant cela, la seule mention de son existence venait de l'ancienne star de la NBA Dennis Rodman, qui avait visité la Corée du Nord en 2013.