Un destroyer «ultramoderne»
Kim Jong-un équipe en ce moment même la marine nord-coréenne d'armes nucléaires

Kim Jong-un affirme que la Corée du Nord équipe en ce moment sa marine d'armes nucléaires. Le dirigeant a supervisé cette semaine les essais d'un destroyer «ultramoderne».
Publié: 07:12 heures
«L'armement de la marine avec des armes nucléaires progresse de manière satisfaisante», a déclaré Kim Jong-un.
Photo: AFP
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que Pyongyang était en train d'équiper sa marine d'armes nucléaires, alors qu'il supervisait cette semaine les essais d'un destroyer présenté comme ultramoderne, ont rapporté jeudi les médias d'Etat.

«L'armement de la marine avec des armes nucléaires progresse de manière satisfaisante», a déclaré Kim Jong-un, cité par l'agence de presse officielle KCNA. Il s'est félicité d'«un changement radical dans la défense de notre souveraineté maritime, ce que nous n'avions pas réussi à accomplir depuis un demi-siècle».

Ces essais, qui comprennent le lancement d'un missile de croisière mer-sol, ont été réalisés peu après le congrès quinquennal du parti communiste. Au cours de l'événement, Kim Jong-un a réitéré son engagement en faveur d'un renforcement du potentiel militaire de son pays, doté de l'arme nucléaire, et promis de répondre avec force à toute menace.

Attaques en Iran

Ils sont également survenus peu après le déclenchement par les Etats-Unis et Israël d'une guerre contre l'Iran destinée notamment à anéantir son programme nucléaire, ses missiles et sa marine. Kim Jong-un a inspecté mardi un navire de classe «Choe Hyon», l'un des deux mis à l'eau l'année dernière. Il a également supervisé mercredi le tir du missile, lequel a été effectué «avec succès», a affirmé l'agence de presse coréenne.

Le destroyer Choe Hyon est l'un des deux navires de guerre de 5000 tonnes que la Corée du Nord possède dans son arsenal, tous deux achevés en 2025. Un troisième bâtiment, que le dirigeant nord-coréen a également inspecté mercredi, est en construction, selon KCNA.

Pyongyang a précédemment déclaré que le Choe Hyon était équipé des «armes les plus puissantes». Le navire pourrait embarquer des missiles tactiques à courte portée capables de transporter des ogives nucléaires, estiment certains analystes, bien que la Corée du Nord n'ait pas prouvé qu'elle avait la capacité de miniaturiser son arsenal atomique.

«Démonstration de force»

La semaine dernière, Pyongyang a condamné l'attaque en cours des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, la qualifiant d'«acte d'agression illégal» et affirmant qu'elle révélait la nature de «voyou» de Washington. Avec les essais du nouveau destroyer, Kim Jong-un semble vouloir faire une «démonstration de force dans le contexte de la situation actuelle en Iran et à l'approche des prochains exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis», observe auprès de l'AFP Yang Moo-jin, ancien président de l'université des études nord-coréennes.

Pyongyang et Washington sont des adversaires de longue date, mais les Etats-Unis ont multiplié les efforts ces derniers mois pour relancer les pourparlers de haut niveau avec le Nord. Après avoir largement ignoré ces ouvertures, Kim Jong-un a déclaré en février que les deux nations pourraient «s'entendre» si Washington acceptait le statut nucléaire de son pays.

