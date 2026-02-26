Kim Jong Un a menacé la Corée du Sud d'«effondrement total» lors du congrès du parti communiste nord-coréen. Le dirigeant propose toutefois de reprendre le dialogue avec les Etats-Unis, mais à une condition.

Kim Jong Un menace la Corée du Sud d'«effondrement total» et fait une offre surprise à Trump

Kim Jong Un menace la Corée du Sud d'«effondrement total» et fait une offre surprise à Trump

Janine Enderli et ATS Agence télégraphique suisse

«Ennemi le plus hostile», «grossières tromperies»: le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a multiplié les déclarations fracassantes cette semaine lors du congrès du parti communiste à Pyongyang.

Il a ainsi averti la Corée du Sud qu'elle subirait un «effondrement total» en cas de menace contre son pays. Il a par ailleurs rejeté les tentatives de rapprochement du gouvernement sud-coréen dirigé par Lee Jae-myung, les qualifiant de «grossières tromperies», selon l’agence officielle KCNA.

«Coexistence pacifique» avec les USA

Ces propos particulièrement hostiles ont toutefois été suivis d'une déclaration pour le moins surprenante. En effet, le leader nord-coréen s'est dit prêt à reprendre le dialogue avec les Etats-Unis. Si Washington renonce à sa «politique hostile» et reconnaît la Corée du Nord comme puissance nucléaire, une coexistence pacifique serait possible, a-t-il affirmé.

«L’avenir des relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis dépend entièrement de l’attitude américaine», a-t-il ajouté. Durant son premier mandat, Donald Trump avait rencontré Kim Jong Un à plusieurs reprises, notamment lors des sommets de Singapour en 2018 et de Hanoï en 2019.