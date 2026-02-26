DE
Congrès majeur à Pyongyang
Kim Jong Un menace la Corée du Sud d'«effondrement total» et fait une offre surprise à Trump

Kim Jong Un a menacé la Corée du Sud d'«effondrement total» lors du congrès du parti communiste nord-coréen. Le dirigeant propose toutefois de reprendre le dialogue avec les Etats-Unis, mais à une condition.
Publié: 21:50 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
1/2
Kim Jong Un est apparu avec sa fille de 13 ans lors du congrès du Parti communiste.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
sda-logo.jpeg
Janine Enderli et ATS Agence télégraphique suisse

«Ennemi le plus hostile», «grossières tromperies»: le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a multiplié les déclarations fracassantes cette semaine lors du congrès du parti communiste à Pyongyang.

Il a ainsi averti la Corée du Sud qu'elle subirait un «effondrement total» en cas de menace contre son pays. Il a par ailleurs rejeté les tentatives de rapprochement du gouvernement sud-coréen dirigé par Lee Jae-myung, les qualifiant de «grossières tromperies», selon l’agence officielle KCNA.

  • «Coexistence pacifique» avec les USA

    • Ces propos particulièrement hostiles ont toutefois été suivis d'une déclaration pour le moins surprenante. En effet, le leader nord-coréen s'est dit prêt à reprendre le dialogue avec les Etats-Unis. Si Washington renonce à sa «politique hostile» et reconnaît la Corée du Nord comme puissance nucléaire, une coexistence pacifique serait possible, a-t-il affirmé.

    «L’avenir des relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis dépend entièrement de l’attitude américaine», a-t-il ajouté. Durant son premier mandat, Donald Trump avait rencontré Kim Jong Un à plusieurs reprises, notamment lors des sommets de Singapour en 2018 et de Hanoï en 2019.

