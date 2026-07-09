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200 pompiers mobilisés
Un incendie dans une usine en Chine fait au moins 28 morts

Un incendie meurtrier a ravagé jeudi une usine de chaussures à Jinjiang, dans le Fujian, Chine, faisant au moins 28 morts. Les secours tentent encore d'éteindre le feu et de sauver des survivants.
Publié: il y a 14 minutes
Un incendie meurtrier a ravagé jeudi une usine de chaussures à Jinjiang, dans le Fujian, en Chine.
Photo: IMAGO/Xinhua
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AFP Agence France-Presse

Un incendie survenu jeudi dans une usine de chaussures en Chine a fait au moins 28 morts, a indiqué un média officiel, après la mobilisation de près de 200 pompiers et secouristes pour éteindre les flammes.

Le feu s'est déclaré vers midi (04h00 GMT) dans l'usine Huiteng, à Jinjiang, dans la province du Fujian (sud-est du pays), selon les autorités, avec des personnes encore coincées à l'intérieur plusieurs heures après le début du sinistre.

Le président chinois Xi Jinping avait évoqué de «lourdes pertes humaines» et l'agence de presse officielle Chine nouvelle a fait état d'un premier bilan provisoire de 28 morts. Des images diffusées par la télévision publique CCTV montrent des pompiers arrosant à la lance la façade et l'intérieur d'un grand bâtiment blanc de plusieurs étages, d'où s'échappe une épaisse fumée noire.

Sur des vidéos, on distingue des personnes réfugiées sur le toit alors que le brasier ravage les étages inférieurs. Un homme, debout sur un rebord, se fait volontairement asperger par les secours, apparemment pour éviter les brûlures. Les équipes locales de lutte anti-incendie et de secours ont dépêché 183 personnes et 35 véhicules, selon le ministère de la Gestion des urgences.

Piégés dans l'usine

«Il convient de tout mettre en oeuvre pour les opérations de recherche et de sauvetage, l'accompagnement des familles, pour déterminer rapidement les causes de l'incident et pour établir strictement les responsabilités», a souligné Xi Jinping.

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Le ministère de la Gestion des urgences a assuré que l'incendie était en cours d'extinction, tout en exigeant des efforts «maximaux» pour l'éteindre complètement, rechercher les personnes restées prisonnières et soigner les blessés. Certaines personnes restaient piégées dans l'usine et demeuraient injoignables, a souligné Chine Nouvelle plus tôt dans la journée.

La Chine a lancé une campagne contre les risques d'incendie dans les immeubles de grande hauteur en novembre, après qu'un énorme incendie a embrasé plusieurs tours d'habitation à Hong Kong (sud du pays), faisant 168 morts. Un mois seulement plus tard, un incendie dans un immeuble résidentiel de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, avait tué 12 personnes.



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