DE
FR

Une enquête est en cours
Un incendie dans un immeuble d'habitation en Chine fait 12 morts

Un incendie dans un immeuble résidentiel à Shantou, dans le sud de la Chine, a causé la mort de 12 personnes, selon les autorités locales. Le feu, survenu mardi soir dans ce bâtiment de quatre étages, fait l’objet d’une enquête pour déterminer ses causes.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Cet incendie survient deux semaines seulement après celui qui a ravagé le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un incendie dans un immeuble d'habitation du sud de la Chine, à Shantou, dans la grande province du Guangdong (sud), a fait 12 morts, a indiqué mercredi un média officiel, citant les autorités locales. Le feu s'est déclaré mardi soir dans ce bâtiment de quatre niveaux et une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Une vidéo publiée sur le réseau social Weibo par Xinjingbao («Beijing News»), un journal officiel, montre un feu intense au rez-de-chaussée d'un bâtiment et une épaisse fumée grise qui s'échappe des fenêtres aux étages supérieurs, ainsi que des pompiers qui s'activent pour sauver les habitants. Les premières constatations révèlent qu'environ 150 mètres carrés ont été touchés par le feu, a indiqué Chine nouvelle.

Le drame survient après un incendie qui a ravagé un complexe résidentiel à Hong Kong le mois dernier, faisant 160 morts. Des incendies meurtriers surviennent régulièrement en Chine. Vingt personnes sont mortes début avril dans l'incendie d'un établissement pour personnes âgées dans le nord de la Chine. En janvier, un incendie dans un marché de légumes à Zhangjiakou, au nord-ouest de Pékin, avait tué huit personnes et en avait blessé 15 autres.

