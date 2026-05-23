AFP Agence France-Presse
Le jury du 79e festival de Cannes a décerné samedi la Palme d'or à «Fjord» du cinéaste roumain Cristian Mungiu qui décroche ainsi sa deuxième Palme d'or après celle attribuée pour «4 mois, 3 semaines, 2 jours» en 2007.
Dans «Fjord», inspiré de faits réels, le réalisateur enracine son récit en Norvège pour mettre face à ses contradictions une société qui prône la tolérance et l'ouverture aux autres mais peut exclure brutalement ceux qui dévient du chemin tracé pour eux.
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