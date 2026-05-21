Lors de Cannes, Javier Bardem, Mark Ruffalo et Ken Loach dénoncent l'influence de Vincent Bolloré sur le cinéma via Canal+. 3460 professionnels rejoignent une tribune contre «l'emprise de l'extrême droite».

AFP Agence France-Presse

Les acteurs espagnol Javier Bardem, américain Mark Ruffalo et le réalisateur britannique Ken Loach ont rejoint jeudi les signataires d'une tribune s'inquiétant de la mainmise du milliardaire français Vincent Bolloré sur le cinéma. Cette tribune dénonce «l'emprise de l'extrême droite» sur le cinéma via Canal+, dont Vincent Bolloré est l'actionnaire de référence.

D'après le collectif «Zapper Bolloré», 3460 professionnels du secteur ont désormais signé cette tribune qui a secoué le monde du cinéma en plein festival de Cannes. Dimanche, ils étaient 600 signataires avant la déclaration du président de Canal+ Maxime Saada qui a affirmé ne plus vouloir travailler avec les signataires du texte.

«Coup de pression à deux balles»

Aucun des nouveaux signataires mis en avant par «Zapper Bolloré» n'est français. On compte parmi eux la Palestinienne Annemarie Jacir, le Finlandais Aki Kaurismaki, le Grec Yorgos Lanthimos ou encore le Brésilien Walter Salles. Plusieurs acteurs ou réalisateurs s'inquiétent aussi d'une menace sur la liberté d'expression. Jeudi, l'acteur Alain Chabat, figure de l'esprit Canal+, a déploré auprès de l'AFP le «coup de pression à deux balles» du patron du groupe.

«Il y avait plein de manières de réagir à ce truc-là», a estimé le comédien à l'affiche du «Vertige» de Quentin Dupieux, présenté hors compétition à Cannes. «Mais de là à rajouter ce coup de pression à deux balles à des gens qui donnent une opinion, ou en tout cas qui ont une inquiétude, légitime ou pas...», a-t-il poursuivi.