Maxime Saada, président de Canal+, a annoncé le 17 mai au Festival de Cannes que le groupe cessera de collaborer avec les signataires d’une pétition contre l’actionnaire Vincent Bolloré.

AFP Agence France-Presse

Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a annoncé dimanche qu'il ne souhaitait plus que le groupe, premier financeur du cinéma français, continue de travailler avec les professionnels du secteur qui ont signé une pétition contre son actionnaire de référence Vincent Bolloré.

«J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition», a lancé M. Saada lors d'une prise de parole en marge du festival de Cannes.