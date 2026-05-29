Un drone s'est écrasé sur un immeuble à Galati, en Roumanie, blessant deux personnes. Bucarest accuse Moscou, mais Vladimir Poutine rejette la responsabilité. L'UE et l'Otan soutiennent la Roumanie face à cet incident inédit.

Chute d'un drone sur un immeuble en Roumanie: voici ce que l'on sait

Chute d'un drone sur un immeuble en Roumanie: voici ce que l'on sait

AFP Agence France-Presse

Soutenue par ses alliés, la Roumanie a attribué vendredi à Moscou «l'entière responsabilité» de la chute d'un drone sur un immeuble d'habitation qui a blessé deux personnes dans ce pays membre de l'Otan, Vladimir Poutine répliquant que «personne ne peut dire» dans l'immédiat si l'appareil est russe.

Vendredi après-midi, les autorités roumaines ont déclaré persona non grata le consul général russe à Constanta et annoncé la fermeture du consulat russe de cette ville bordant la Mer Noire. Moscou a répondu dans la foulée en promettant des «mesures de riposte» imminentes.

Voici ce que l'on sait:

Que s'est-il passé?

Selon le ministère roumain de la Défense, dans la nuit du jeudi à vendredi, «la Fédération de Russie a repris ses attaques de drones contre des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine, près de la frontière fluviale avec la Roumanie». «L'un de ces drones a pénétré dans l'espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu'à la partie sud de la ville de Galati, puis s'est écrasé sur le toit d'un immeuble d'habitation, provoquant un incendie lors de l'impact», selon la même source.

Un adolescent de 14 ans et une femme de 53 ans ont été légèrement blessés par le crash de ce drone à charge explosive. «Personne ne peut dire jusqu'à présent quelle est l'origine de tel ou tel drone, tant qu'une expertise de ce drone n'a pas eu lieu», a affirmé M. Poutine en répondant à une question de journalistes depuis Astana au Kazakhstan, ajoutant que des drones ukrainiens sont déjà tombés dans d'autres pays.

Des incursions de drones en Roumanie, pays voisin de l'Ukraine, ont été détectées à des dizaines de reprises depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022, mais c'est la première fois qu'un immeuble résidentiel est touché. Cet incident suit une série de frappes russes contre l'Ukraine samedi, l'une des attaques les plus violentes depuis le début de la guerre.

Pourquoi le drone n'a pas été intercepté?

L'armée roumaine n'a eu que «quatre minutes» pour abattre ce drone - soit trop peu de temps -, a déclaré vendredi en conférence de presse le général roumain Gheorghe Maxim, qui a ajouté qu'il «n'existait aucune possibilité réaliste de l'intercepter en toute sécurité».

«La décision de ne pas engager la cible a été prise parce que les conditions nécessaires pour la détruire sans mettre gravement en danger la sécurité de la population civile n'étaient pas réunies», a expliqué le président roumain Nicusor Dan sur X.

Quelle a été la réaction en Roumanie?

Le président roumain a affirmé que la Russie portait «l'entière responsabilité de cet incident». Il a convoqué une réunion du Conseil suprême de défense «afin de discuter des implications de l'incident le plus grave» ayant touché son territoire depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Bucarest a informé l'Otan et demandé des mesures pour accélérer le transfert de capacités antidrones vers la Roumanie. Deux avions de chasse F-16 ont été dépêchés.

«Où sont les systèmes anti-drones ici? Ne devraient-ils pas être déployés à la frontière roumaine? Pourquoi ne le sont-ils pas? Où est l'Union européenne? L'Otan?» a questionné Mihaela, une habitante de Galati âgée de 47 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille. «J'ai vraiment peur pour ma vie», s'est-elle alarmée. Plus tard vendredi, le président roumain, déjà dans la tourmente sur la scène politique intérieure, a été hué sur le site du crash, certaines personnes scandant «démission!»

Qu'ont déclaré l'UE et les alliés de la Roumanie?

La Russie dans sa guerre «d'agression» contre l'Ukraine a franchi «une nouvelle limite», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple (...) nous continuerons d'accentuer la pression sur la Russie» avec un nouveau «paquet de sanctions», a-t-elle assuré sur X.

Des condamnations sont venues des diplomaties allemande, britannique, française - la France ayant annoncé avoir convoqué l'ambassadeur russe. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré sur X son appel auprès de l'Union européenne pour des sanctions «fortes» contre la Russie.

Et l'Otan?

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a exprimé la «solidarité absolue» de l'Alliance avec la Roumanie, dénonçant le «comportement irresponsable de la Russie» qui représente «un danger pour nous tous». L'Otan est «prête à défendre chaque cm2 du territoire des Alliés», a-t-il encore affirmé. «Nous continuerons à renforcer notre capacité à dissuader et à nous défendre contre toute menace, y compris celle que représentent les drones», a ajouté Mark Rutte.

«Nous nous tenons aux côtés de la Roumanie», a écrit L'ambassadeur américain à l'Otan Matthew Whitaker sur X. Le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe s'est de son côté entretenu avec le chef d'état-major des forces armées roumaines, a indiqué le quartier-général des forces alliées en Europe (Shape) sur X. «Ils sont convenus de rester en contact étroit», a-t-il précisé.

Comment réagit la Russie?

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que «personne ne peut dire» quelle est l'origine du drone tombé en Roumanie sur un immeuble «tant qu'une expertise n'a pas eu lieu», et a sous-entendu qu'il pourrait être ukrainien. «Personne ne peut dire jusqu'à présent quelle est l'origine de tel ou tel drone, tant qu'une expertise de ce drone n'a pas eu lieu», a affirmé Vladimir Poutine, répondant à une question de journalistes à Astana, au Kazakhstan.

«Je viens d'apprendre, juste avant d'entrer dans ce hall, que quelque chose s'est produit avec ce qui serait supposément notre drone», a-t-il déclaré. «S'ils nous fournissent des données objectives (...) nous mèneront une enquête objective», a-t-il dit. «Nous savons que des drones ukrainiens ont survolé la Finlande, la Pologne et certains pays baltes», a-t-il également déclaré.