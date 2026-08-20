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Hausse des féminicides
Le Brésil renforce la protection des femmes face aux violences de genre

Face à une hausse alarmante des féminicides au Brésil, la Cour suprême renforce la loi Maria da Penha. Les mesures de protection s'étendent désormais à toutes les violences de genre, hors du cadre domestique.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Depuis 2021, le nombre de féminicides a augmenté de 14,5% au Brésil.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Cour suprême brésilienne a renforcé les dispositifs de protection des femmes face à la violence fondée sur le genre, dans un pays où le nombre de féminicides n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Lors d'une séance plénière mercredi, les dix magistrats de la plus haute juridiction du Brésil ont décidé à l'unanimité que les mesures de protection prévues par la loi devaient s'appliquer également en dehors du cadre des violences conjugales.

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Ces dispositifs «s'appliquent à toute forme de violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, indépendamment de sa survenance dans le cadre domestique, familial ou dans une relation intime affective», a résumé la Cour suprême dans un communiqué. Ils consistent notamment à imposer, sur décision judiciaire, une distance de sécurité entre la victime et l'agresseur dénoncé.

Explosion du nombre de féminicides

Ces mesures sont prévues dans le cadre d'une loi entrée en vigueur en 2006 et intitulée Maria da Penha, du nom d'une militante, qui a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat de la part de son mari, notamment par électrocution, avant de devenir paraplégique. «Aujourd'hui, après vingt ans de Loi Maria da Penha, la situation a empiré», a déploré Carmen Lucia, seule femme à siéger à la Cour suprême, lors de la séance de mercredi.

Selon le Forum brésilien de sécurité publique, ONG de référence, le nombre de féminicides a augmenté de 14,5% ces cinq dernières années, pour atteindre 1571 décès en 2025, soit plus de quatre par jour. Ce sujet a été abordé par les deux principaux candidats à la présidentielle d'octobre, le président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva et son adversaire conservateur Flavio Bolsonaro. L'électorat féminin est particulièrement convoité lors de ce scrutin qui s'annonce serré.

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