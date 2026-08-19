Un accident meurtrier a fait 23 morts et 4 blessés mercredi à Imbituva, au Brésil. Un bus et un camion sont entrés en collision frontale sur une route de l'Etat du Parana.

Un accident entre un bus et un camion fait 23 morts au Brésil

Un accident entre un bus et un camion fait 23 morts au Brésil

AFP Agence France-Presse

Une collision frontale entre un autobus et un camion a fait au moins 23 morts mercredi dans la commune d'Imbituva, dans le sud du Brésil, selon les autorités.

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«Malheureusement, 23 passagers de l'autobus sont décédés» et quatre autres personnes ont été blessées, a indiqué la société Via Araucaria, en charge de plusieurs autoroutes dans l'Etat du Parana, où se trouve Imbituva.

Des images, publiées par la presse locale, montrent un autobus, sur lequel figure un panneau de transport de personnes handicapées, détruit à côté d'un camion. L'accident s'est produit sur une route qui relie le sud du pays à Sao Paulo, l'État le plus riche du Brésil.

Des accidents fréquents

Selon les médias locaux, l'autobus emmenait des patients vers plusieurs centres médicaux. Les autorités n'ont pas donné d'informations sur le ou les occupants du camion. Les accidents de la route graves sont fréquents au Brésil.

Huit personnes sont mortes dimanche dans l'Etat de Rio de Janeiro lorsque l'autobus dans lequel elles voyageaient s'est renversé. En février, un autre bus, qui revenait d'une fête religieuse dans le nord-est du Brésil, a quitté la route et s'est également renversé, causant la mort d'au moins 16 personnes.