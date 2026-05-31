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Investigations en cours
Au Brésil, deux cas suspects d'Ebola placés à l'isolement

Deux hommes présentant des symptômes compatibles avec Ebola ont été placés à l'isolement au Brésil. Les autorités poursuivent les investigations, malgré des premiers diagnostics de méningite et de paludisme.
Publié: il y a 41 minutes
Deux hommes présentant des symptômes suspects ont été placés à l'isolement. Les autorités poursuivent les investigations. (Image d'illustration)
Photo: DUKAS
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AFP Agence France-Presse

Deux hommes en provenance de République démocratique du Congo (RDC) et d'Ouganda, présentant des symptômes compatibles avec la maladie Ebola, ont été placés à l'isolement au Brésil, selon les autorités qui ont indiqué dimanche poursuivre leurs investigations après de premiers examens.

A Sao Paulo, un homme de 37 ans, venu de RDC, où une nouvelle épidémie d'Ebola progresse dans l'est, «présentait des symptômes comme de la fièvre, répondant à la définition d'un cas suspect» d'Ebola, a annoncé samedi dans un communiqué le gouvernement de l'Etat, qui ne précise pas la date d'entrée de cet homme sur le sol brésilien. Le patient a été «placé à l'isolement» à l'Institut d'infectiologie Emilio Ribas.

L'homme a été diagnostiqué positif à une forme grave de méningite, mais «l'enquête sur Ebola se poursuit jusqu'à ce que les analyses spécifiques soient terminées», a déclaré Rigiane de Paula, de la coordination de la lutte contre les maladies de l'Etat, selon un communiqué publié dimanche.

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A Rio de Janeiro, le secrétariat à la Santé de l'Etat avait annoncé samedi le placement à l'isolement d'un homme, arrivé le 22 mai d'Ouganda au Brésil, «présentant des symptômes viraux tels que la toux, des frissons et la diarrhée». La mairie de Rio a précisé dimanche, dans un courriel à l'AFP, que l'homme avait été testé positif au paludisme mais que son «cas restait en cours d'investigation».

Les autorités de Sao Paulo ont assuré que «l'évaluation technique indique que le risque d'introduction de la maladie au Brésil et en Amérique du Sud reste très faible».

La RDC, pays parmi les plus pauvres au monde, a déclaré le 15 mai une nouvelle épidémie d'Ebola frappant son immense territoire de plus de 100 millions d'habitants. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Le virus à l'origine de la maladie Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique extrêmement meurtrière, a déjà été détecté dans trois provinces congolaises ainsi qu'en Ouganda voisin, où deux nouveaux cas ont été confirmés vendredi, portant à neuf le nombre de cas confirmés recensés dans ce pays d'Afrique de l'Est.

En RDC, 246 décès sur plus de 1000 cas suspects ont été enregistrés, selon un bilan jeudi de l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. 

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