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L'épidémie progresse
La Suisse débloque trois millions pour lutter contre Ebola en RDC

Le DFAE annonce une aide de 3 millions de francs pour combattre Ebola en RDC. L’OMS recevra 2 millions pour coordonner les efforts médicaux et scientifiques sur place.
Publié: il y a 36 minutes
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Le DFAE annonce une aide de 3 millions de francs pour combattre Ebola en RDC.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'OMS pourra compter sur une contribution de plus de 2 millions de francs de la Suisse pour lutter contre la propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC). Au total, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) débloque un crédit de 3 millions, une partie étant destinée à des programmes de partenariat de la DDC.

L’enveloppe destinée à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit une contribution de 2’040'000 francs pour coordonner le déploiement d’équipes médicales d’urgence et un soutien en expertise et laboratoires, indique mardi le DFAE dans un communiqué. Elle est prélevée sur le fonds d'aide d'urgence.

Le DFAE alloue par ailleurs un peu moins d'un million de francs à deux projets en cours auxquels participe la Direction du développement et de la coopération (DDC). L'un, pour un peu moins d'un demi–million de francs, consiste en un programme pour la santé maternelle et infantile au Sud et au Nord Kivu. Il permet aux communes de ces provinces d’assurer le suivi épidémiologique, la prévention et la prise en charge de cas.

Visite de Tedros reportée

L'autre, d'un peu plus de 400'000 francs, est un projet en cours de MEDAIR pour la prévention et le contrôle de maladies infectieuses dans les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu. Les fonds destinés à l'aide d'urgence de la DDC font partie du budget ordinaire consacré à l’aide humanitaire de la Suisse. La DDC envisage en outre de mettre à disposition des agences onusiennes qui en ont fait la demande deux spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire, note encore le DFAE mardi dans son communiqué.

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Souhaitant apporter son soutien au gouvernement sur place dans sa lutte contre la maladie mortelle qu'est Ebola, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus devait se rendre mardi en République démocratique du Congo. Mais les plans ont été modifiés, a déclaré un porte-parole de l'OMS à Genève.

Progression redoutée

Tedros Adhanom Ghebreyesus effectuera ce voyage dès que possible, peut-être dès mercredi, a précisé le porte-parole. Directeur exécutif du département des urgences sanitaires de l'OMS, Chikwe Ihekweazu est quant à lui déjà parti de Genève vers la RDC.

Le chef de l'OMS avait averti lundi que la situation allait continuer à s'aggraver avant de pouvoir être maîtrisée. Cela s'explique notamment par la situation sécuritaire précaire dans les provinces touchées, qui comptent de nombreux déplacés, un accès difficile et la méfiance de la population envers les autorités. De plus, il n'existe à ce jour aucun médicament ni vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola qui sévit dans cette région.

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