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La guerre ne faiblit pas
L'est de la RDC en proie à d'intenses combats, en pleine épidémie d'Ebola

Des combats intenses opposent Kinshasa aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC depuis plusieurs jours. Dans le même temps, l'épidémie d'Ebola poursuit sa progression.
Publié: il y a 45 minutes
La guerre ne faiblit pas dans l'est de la RDC.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des combats intenses opposent depuis plusieurs jours les forces de Kinshasa et celles du groupe antigouvernemental M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où une épidémie de maladie Ebola se propage, a-t-on appris lundi auprès de sources locales et sécuritaires.

L'est de la RDC est en proie à des violences depuis plus de 30 ans. Les combats se sont intensifiés début 2025 avec la prise, par le groupe armé antigouvernemental M23 soutenu par le Rwanda et son armée, des grandes villes de Goma et Bukavu.

La région fait également face à une flambée de maladie Ebola, qui a causé 204 décès sur 867 cas suspects, selon un dernier bilan du ministère de la Santé publié samedi, et s'est propagée aux provinces orientales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, coupées en deux par les lignes de front.

Plusieurs provinces en proie aux combats

Depuis plusieurs jours, de violents combats opposent les forces de Kinshasa et des milices locales à celles du M23 dans le territoire de Masisi, situé dans la province du Nord-Kivu, où elles se disputent notamment le contrôle de la localité de Katoyi, selon des sources locales et sécuritaires.

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Dimanche, l'aéroport stratégique de Kisangani, capitale de la province de la Tshopo (nord-est) a été également ciblé par des frappes, dans des circonstances encore indéterminées.

Le vice-gouverneur de la province, Didier Lomoyo, a évoqué lundi des tirs de «mortiers» visant l'aéroport, tandis qu'une source policière sur place a assuré à l'AFP que deux drones ont été interceptés «sans faire de dégâts». Ces derniers mois, le M23 a ciblé à plusieurs reprises l'aéroport de Kisangani d'où décollent les aéronefs militaires des forces de Kinshasa.

Drones d'attaque

L'armée congolaise, longtemps surpassée dans les opérations terrestres, a fait l'acquisition de drones d'attaque turcs et chinois pour bombarder les positions du M23 dans l'est. Les belligérants s'accusent mutuellement de mener des frappes de drones meurtrières pour les civils.

Des sources locales ont fait état de plusieurs frappes aériennes dans des localités du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ces derniers jours, mais l'AFP n'a pas été en mesure de confirmer les bilans de ces frappes avec des sources indépendantes.

Des combats ont également été signalés par des sources locales et militaires dans plusieurs zones de la province du Sud-Kivu, notamment dans les hauts plateaux à proximité de Minembwe, ainsi que dans le territoire de Kabare.

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