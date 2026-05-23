Boeing déclaré non coupable de l'immobilisation des 737 MAX

Un jury américain à Seattle a innocenté Boeing dans un procès intenté par la compagnie polonaise LOT, qui accusait l’avionneur de fraude pour les pertes liées à l’immobilisation des 737 MAX entre 2019 et 2020.

AFP Agence France-Presse

Un jury américain a jugé Boeing non coupable vendredi dans un procès intenté par la compagnie polonaise LOT pour les pertes de revenus causées par l'immobilisation pendant 20 mois des avions 737 MAX à la suite de deux catastrophes aériennes.

LOT accusait Boeing de fraude et lui réclamait 250 millions de dollars de dommages et intérêts pour lui avoir fait perdre des revenus avec «des déclarations mensongères et des omissions délibérées et par négligence concernant l'avion 737 MAX», selon la plainte initialement déposée.

Le jury de ce procès, qui s'est tenu devant un tribunal fédéral de Seattle (nord-ouest), a toutefois estimé que ce n'était pas le cas, d'après des documents judiciaires consultés par l'AFP. «Nous sommes satisfaits du verdict du jury en notre faveur», a déclaré un porte-parole de Boeing dans un communiqué adressé à l'AFP. Les réclamations de LOT suivaient l'immobilisation pendant 20 mois sur ordre de l'Administration de l'aviation civile américaine (FAA) de la totalité des 737 MAX exploités dans le monde, entre mars 2019 et novembre 2020.

Cette décision avait été prise après les crashes d'un 737 MAX 8 de la compagnie Lion Air le 29 octobre 2018 et d'un appareil d'Ethiopian Airlines le 10 mars 2019, qui ont fait 346 morts au total. Boeing avait ensuite admis dès 2019 qu'un logiciel anti-décrochage avait contribué à ces accidents. LOT était la première compagnie aérienne à poursuivre devant les tribunaux l'avionneur américain à ce sujet.

Des dizaines de plaintes

Dans sa plainte déposée en octobre 2021, elle reprochait au constructeur américain de lui avoir causé un préjudice financier à cause des annulations de vols, des coûts de stockage des avions immobilisés et des salaires dus aux employés qui auraient dû travailler sur ces appareils.

Elle accusait Boeing de «fausses représentations matérielles et d'omissions» concernant le 737 MAX, dernier né du constructeur qui l'a «convaincue avec détermination» de choisir ce modèle au lieu du prédécesseur 737 NG qu'elle convoitait initialement.

Boeing fait aussi l'objet de dizaines de plaintes déposées par des familles de victimes des crashes des 737 MAX, et dont la quasi-totalité a abouti à des accords hors tribunal. Le 14 mai, un tribunal de Chicago avait accordé des dommages et intérêts de 49,5 millions de dollars aux proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'Ethiopian Airlines.

Le tout premier procès civil contre Boeing lié aux deux accidents s'était déroulé en novembre 2025. Le jury avait octroyé 28,45 millions de dollars d'indemnisation au veuf d'une victime. Le prochain est fixé au 3 août, au sujet du décès d'un autre passager du vol d'Ethiopian Airlines, Michael Ryan, ingénieur irlandais du Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU.

Concernant l'accident de Lion Air, toutes les plaintes ont abouti à des accords à l'amiable. Le dernier, concernant le seul étranger du vol, un Italien de 26 ans, a été conclu fin février. Après moult rebondissements depuis 2021, un juge du Texas a ordonné le 6 novembre 2025 l'abandon des poursuites pénales contre Boeing pour les deux accidents.







