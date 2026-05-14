Un tribunal de Chicago a condamné Boeing à verser 49,5 millions de dollars à la famille d'une victime du crash d'un 737 MAX d'Ethiopian Airlines en 2019, qui avait causé 157 morts.

AFP Agence France-Presse

Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a octroyé mercredi soir une indemnisation de 49,5 millions de dollars que devra verser Boeing aux proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui a fait 157 morts. Le jury, qui a délibéré pendant deux heures environ, a décidé «que le total des dommages subis par la partie plaignante atteignait 49,5 millions de dollars», précise un document publié par le tribunal.

«Nous sommes profondément désolés pour tous ceux qui ont perdu des proches sur les vols Lion Air 610 et Ethiopian Airlines 302,» a réagi Boeing, dans une déclaration transmise à l'AFP. «Bien que nous ayons abouti à des accords à l'amiable dans quasiment toutes les plaintes, les familles sont tout à fait légitimes à porter leurs requêtes devant les tribunaux, et nous respectons leur droit de le faire», a ajouté le groupe.

«Ce crash était évitable»

Sollicités par l'AFP, les plaignants et leurs avocats n'ont pas répondu dans l'immédiat. Les deux accidents ont entraîné des dizaines de plaintes au civil de la part de proches des victimes. La quasi-totalité ont été réglées par des accords à l'amiable. Mais, dans le cas de Samya Stumo, ses parents et ses deux frères ne sont pas parvenus à s'entendre avec Boeing en amont du procès, qui s'est ouvert le 4 mai avec la sélection du jury.

Les débats ont donc vraiment commencé deux jours plus tard avec les propos liminaires de Shanin Specter, avocat de la famille, et de Dan Webb, avocat de Boeing. «Boeing a été négligent. L'avion de Boeing n'était pas sûr. Boeing a causé ce crash et ces décès», avait déclaré Shanin Specter.

«Ce crash était évitable», avait-il déploré, tandis que Michael Stumo et Nadia Milleron, les parents de Samya, ainsi que ses frères, Adnaan et Tor, se trouvaient au premier rang du public. C'est en effectuant sa première mission pour «son emploi de rêve» avec l'ONG ThinkWell, spécialisée dans la santé publique, qu'elle a embarqué le 10 mars 2019 sur le vol ET302, qui s'est écrasé peu après le décollage d'Addis Abeba.

«Pour la douleur infligée»

Le constructeur américain a admis dès 2019 qu'un logiciel anti-décrochage avait contribué à cet accident, ainsi qu'à celui d'un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air le 29 octobre 2018. Ces accidents ont fait 346 morts au total.

L'avocat de l'avionneur avait exprimé le 6 mai ses regrets et affirmé être «d'accord avec Shanin Specter» sur le fait que la famille Stumo devrait recevoir «une compensation financière importante pour la douleur infligée». «Notre seul désaccord (porte) sur le montant exact de cette compensation», avait-il relevé.

Le tout premier procès civil contre Boeing lié aux deux accidents s'est déroulé en novembre 2025. Le jury, après deux heures de délibération, a octroyé 28,45 millions de dollars d'indemnisation au veuf d'une victime. Un second procès, en janvier, a été interrompu après un accord hors tribunal au soir du second jour. Le prochain procès est fixé au 3 août, au sujet du décès de Michael Ryan, un ingénieur irlandais du Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU.

Procès de LOT contre Boeing

De nombreuses victimes du vol d'Ethiopian se rendaient à l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE) à Nairobi. Concernant l'accident de Lion Air, toutes les plaintes ont abouti à des ententes entre parties. Le dernier accord, qui concernait le seul étranger du vol, un Italien de 26 ans, a été trouvé fin février. Après moult rebondissements depuis 2021, un juge du Texas a ordonné le 6 novembre 2025 l'abandon des poursuites pénales contre Boeing pour les deux accidents.

Par ailleurs, un procès de la compagnie polonaise LOT contre Boeing a commencé lundi devant un tribunal fédéral civil de Seattle (nord-ouest). Il est prévu, sauf accord à l'amiable, pour durer jusqu'aux alentours du 26 mai. Le constructeur américain se voit réclamer «au moins 250 millions de dollars» pour des pertes liées à l'immobilisation des 737 MAX après les deux crashes, d'après la plainte consultée par l'AFP.

La compagnie aérienne estime que Boeing doit l'indemniser pour les pertes financières qu'elle a subies du fait de l'immobilisation pendant vingt mois de tous ses 737 MAX exploités dans le monde. LOT a été la première compagnie aérienne à poursuivre l'avionneur américain et, à ce stade, la seule à aller jusqu'au procès.