Le jury d’un tribunal fédéral civil de Chicago a condamné ce mercredi le constructeur aéronautique à verser 28,45 millions de dollars au mari d’une victime du crash du 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines, survenu en mars 2019.

Les sauveteurs travaillent sur le site du crash d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines près de Bishoftu, en Ethiopie. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Le jury du procès contre le constructeur aéronautique Boeing, qui se tenait depuis le 3 novembre devant un tribunal fédéral civil de Chicago (Illinois), a octroyé mercredi 28,45 millions de dollars d'indemnisation au veuf d'une victime du crash du 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en mars 2019. «Nous sommes satisfaits de ce verdict. Nous sommes venus ici pour avoir un procès avec un jury et c'est tout à fait acceptable», a déclaré à l'AFP Soumya Bhattacharya, le veuf de Shikha Garg, après l'énoncé du verdict.

C'était le premier procès au civil contre l'avionneur américain après ce crash et celui, en octobre 2018, d'un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air. Le groupe a admis dès 2019 qu'un logiciel antidécrochage avait contribué à ces accidents, qui ont fait 346 morts au total.

Seul le dossier des ayants droit de Shikha Garg, habitante de New Delhi, a finalement été examiné par le jury de cinq femmes et trois hommes, car la seconde plainte programmée a fait l'objet d'un accord à l'amiable au soir du deuxième jour du procès. Le jury a décidé, après environ deux heures de délibérations seulement, d'accorder un total de 28,45 millions de dollars à Soumya Bhattacharya, qui a assisté à l'ensemble du procès.

Son avocat, Shanin Specter, avait réclamé mercredi matin lors de sa plaidoirie entre 80 et 230 millions de dollars. De son côté, Dan Webb – avocat principal de Boeing – avait proposé 11,95 millions. Dès ses propos liminaires en ouverture du procès, ce dernier avait indiqué que l'avionneur était «d'accord (...) sur le fait que Boeing devrait payer une compensation importante» mais «nous sommes simplement en désaccord sur le montant».

Les regrets de l'entreprise

Mercredi, lors de sa plaidoirie, il a exprimé les «regrets» de Boeing envers les victimes et s'est tourné vers le veuf de Shikha Garg pour lui présenter les excuses du constructeur. «Nous sommes terriblement désolés pour tous ceux qui ont perdu un être cher» dans les deux crashes, a réagi un porte-parole du constructeur après le verdict.

«Bien que nous ayons réglé la vaste majorité des plaintes par des transactions, les familles ont aussi le droit de mener leurs plaintes jusqu'au tribunal pour obtenir dédommagement, et nous respectons» cela, a-t-il ajouté. Le 10 mars 2019, un Boeing 737 MAX 8 effectuant le vol ET302 d'Ethiopian Airlines entre Addis Abeba et Nairobi s'est écrasé au sud-est de la capitale éthiopienne six minutes après le décollage, tuant les 157 personnes à bord, originaires de 35 pays.

Des proches de 155 victimes ont déposé plainte contre Boeing entre avril 2019 et mars 2021 pour mort injustifiée et négligence, entre autres. Au début du procès, il restait onze plaintes encore ouvertes. Trois supplémentaires ont, depuis, fait l'objet d'une transaction hors tribunal et, désormais, une d'un verdict favorable.

Agée de 32 ans et mariée trois mois avant l'accident avec son concubin de six ans, Shikha Garg était consultante pour un programme de développement de l'ONU. Elle se rendait, comme beaucoup de victimes, à l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE) à Nairobi, et préparait un doctorat consacré aux énergies renouvelables.