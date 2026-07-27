DE
FR

La polémique enfle
Après l'attentat à Berlin, les choix de la justice interrogent

Un attentat à la gay pride de Berlin a fait un mort et 29 blessés, relançant lundi en Allemagne le débat sur le laxisme judiciaire. Le suspect, un islamiste abattu par la police, était connu des services pour radicalisation.
Publié: 16:25 heures
Après l'attentat à Berlin, les critiques à l'égard de manquements judiciaires pleuvent de tous les côtés en Allemagne.
Photo: IMAGO/epd
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Après l'attaque contre la gay pride de Berlin, la polémique enfle lundi en Allemagne sur un éventuel laxisme de la justice, accusée d'avoir laissé libre le suspect, un islamiste radicalisé au lourd casier. A moins de deux mois d'un scrutin serré pour la mairie de Berlin, cet attentat qui a provoqué la mort d'une Polonaise de 65 ans et fait 29 blessés, pourrait profiter à l'extrême droite (AfD) en plein essor dans tout le pays.

Tué dimanche soir par la police, au lendemain de l'attaque, le suspect, Abdul B., un citoyen allemand d'origine libanaise de 21 ans, avait été condamné en mai à une peine d'un an et dix mois de prison avec sursis, «pour préparation d'un acte de violence grave portant atteinte à la sécurité de l'Etat» après avoir tenté de rejoindre le groupe jihadiste Etat islamique en Syrie via le Liban.

Les critiques pleuvent

Abdul B. avait alors affirmé s'être distancé de l'EI et le tribunal avait pris en compte ses six mois de détention provisoire en Allemagne et ses trois mois de prison au Liban, pays où il avait été condamné pour son appartenance au groupe jihadiste.

A lire aussi
Attentat de Berlin: le suspect tué par la police
Le bilan s'alourdit
Attentat de Berlin: le suspect tué par la police
Un Suisse témoin de l'attentat de Berlin raconte l'horreur
«C'était effrayant»
Un Suisse témoin de l'attentat de Berlin raconte l'horreur
La femme décédée dans l'attaque à Berlin était Polonaise
Avec vidéo
Live
Attentat à la Pride
Les autorités révèlent de nouveaux éléments sur la femme tuée à Berlin
L'horreur à Berlin, une voiture fonce dans la foule en pleine gay pride
Avec vidéo
Un mort, 11 blessés graves
L'horreur à Berlin, une voiture fonce dans la foule en pleine gay pride

Depuis la révélation dimanche de ce parcours, les critiques à l'égard de manquements judiciaires pleuvent de tous les côtés. «Il est encore trop tôt pour répondre à la question de savoir quelles conséquences politiques nous tirons de cet attentat brutal. Mais une chose est sûre : nous ne devons pas nous contenter de simples déclarations», a admis lundi le chancelier Friedrich Merz.

«Je ne comprends toujours pas comment cet homme, pourtant placé sous surveillance permanente, a pu s'approcher de la gay pride sans être repéré», a-t-il ajouté. «Le danger a été minimisé», déplore Rolf Tophoven, expert de l'Institut pour la recherche en terrorisme et en sécurité politique à Essen, dans un entretien à l'AFP. L'auteur présumé de l'attaque a été cerné dans un jardin ouvrier dimanche en fin d'après-midi, où il a été abattu par la police après avoir couru en direction d'agents, «muni d'une arme blanche», selon la police.

«S'attaquer à la racine»

Sur son site, la tête de liste de l'AfD à Berlin, Kristin Brinker, a appelé «à mettre immédiatement un terme à la politique de complaisance menée jusqu'à présent envers les islamistes enclins à la violence». Le candidat des conservateurs (CDU), parti du chancelier et de l'actuel maire de Berlin, a convenu qu'il y avait «un problème dans cette ville lié à l'islam politique». «Il faut s'attaquer à l'islamisme à la racine. Cela ne commence pas seulement au moment de l'acte de violence. Cela commence bien plus tôt», a exigé Stefan Evers, dans un entretien au quotidien Die Welt.

Berlin fait partie des villes allemandes comptant les plus importantes populations musulmanes. «L'Etat policier n'a pas agi correctement dans ce cas-là», a estimé Alfred Kubitz, retraité bavarois en vacances à Berlin, interrogé par l'AFP devant la porte de Brandebourg, à quelques centaines de mètres du lieu de l'attentat, où des fleurs ont été déposées pour honorer les victimes.

Cité par le quotidien allemand Handelsblatt, le député conservateur Marc Henrichmann, président de la commission parlementaire de contrôle des services de renseignement, a souligné que «les libertés individuelles des extrémistes et islamistes déjà connus de la justice ne doivent plus être surévaluées à partir du moment où il y a un danger pour la vie d'autres personnes».

Le président de la Fédération des officiers allemands de la police criminelle, Dirk Peglow, affirme que «pour une personne présentant un tel potentiel de dangerosité, la sortie de détention ne devait pas marquer la fin de l'attention de l'État». Dans un entretien à la radio Deutschlandfunk, la déléguée à l'intégration de l'arrondissement berlinois de Neukölln, où vivent de nombreux musulmans, Güner Balci, a de son côté appelé à fermer les mosquées les plus radicales «pour envoyer un signal clair».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus