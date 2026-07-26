DE
FR

«C'était effrayant»
Un Suisse témoin de l'attentat de Berlin raconte l'horreur

En vacances à Berlin, le Suisse Adrian Hottinger a vécu de près l'attentat au Tiergarten. Il raconte la peur, le choc et la traque du suspect.
Publié: 15:55 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
1/6
Adrian Hottinger a vécu de près l'attentat perpétré lors du Christopher Street Day à Berlin.
Photo: DR
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

A la base, Adrian Hottinger voulait simplement fêter le Christopher Street Day (CSD), soit la Pride, à Berlin. Samedi soir, accompagné d'un ami, il a assisté au concert de Sarah Connor organisé dans le cadre de cet événement. «Après le concert, nous avons marché en direction du Tiergarten», raconte à Blick le Suisse, joint par téléphone. «Soudain, il y avait énormément de forces de l'ordre partout: des pompiers, des secouristes et des policiers lourdement armés. Nous avons vu plusieurs blessés. C'était effrayant.»

La police a rapidement bouclé le secteur. «Les gens étaient extrêmement choqués. Derrière nous, une femme n'arrêtait pas de pleurer: juste avant l'attentat, elle se trouvait exactement à l'endroit où la camionnette a foncé dans la foule.» Sur le chemin du retour, Adrian Hottinger a également croisé des policiers lourdement armés: «Ils surveillaient les stations de métro.»

Forte présence policière à Berlin

Le jeune homme de 28 ans passe deux semaines de vacances dans la capitale allemande. Au lendemain de l'attentat, un seul sujet occupe encore les conversations dans la rue. «Les gens ne parlent pratiquement de rien d'autre, ils sont sous le choc.» Au-delà des discussions, une ambiance pesante règne dans la métropole. «Il y a beaucoup plus de policiers dans les rues qu'avant.»

A lire aussi
A Berlin, «tout indique qu'il s'agit d'un attentat terroriste islamiste»
Avec vidéo
Live
Le suspect toujours en cavale
A Berlin, «tout indique qu'il s'agit d'un attentat terroriste islamiste»
Les images de la voiture qui a foncé dans la foule à la gay pride de Berlin
0:26
Au moins un mort et 16 blessés
Les images de la voiture qui a foncé dans la foule à la gay pride de Berlin

La chasse à l'homme se poursuit à un rythme effréné pour retrouver Abdul B., le terroriste présumé. Selon plusieurs médias allemands, des forces spéciales de la police ont notamment encerclé dimanche une gare au sud-est du Tiergarten.

Le secteur du lieu du crime continue lui aussi d'être passé au peigne fin par les forces de l'ordre. Selon le journal allemand «Bild», le téléphone portable du terroriste présumé aurait notamment été retrouvé dans le véhicule utilisé pour commettre l'attentat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus