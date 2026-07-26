En vacances à Berlin, le Suisse Adrian Hottinger a vécu de près l'attentat au Tiergarten. Il raconte la peur, le choc et la traque du suspect.

Un Suisse témoin de l'attentat de Berlin raconte l'horreur

Un Suisse témoin de l'attentat de Berlin raconte l'horreur

Mattia Jutzeler

A la base, Adrian Hottinger voulait simplement fêter le Christopher Street Day (CSD), soit la Pride, à Berlin. Samedi soir, accompagné d'un ami, il a assisté au concert de Sarah Connor organisé dans le cadre de cet événement. «Après le concert, nous avons marché en direction du Tiergarten», raconte à Blick le Suisse, joint par téléphone. «Soudain, il y avait énormément de forces de l'ordre partout: des pompiers, des secouristes et des policiers lourdement armés. Nous avons vu plusieurs blessés. C'était effrayant.»

La police a rapidement bouclé le secteur. «Les gens étaient extrêmement choqués. Derrière nous, une femme n'arrêtait pas de pleurer: juste avant l'attentat, elle se trouvait exactement à l'endroit où la camionnette a foncé dans la foule.» Sur le chemin du retour, Adrian Hottinger a également croisé des policiers lourdement armés: «Ils surveillaient les stations de métro.»

Forte présence policière à Berlin

Le jeune homme de 28 ans passe deux semaines de vacances dans la capitale allemande. Au lendemain de l'attentat, un seul sujet occupe encore les conversations dans la rue. «Les gens ne parlent pratiquement de rien d'autre, ils sont sous le choc.» Au-delà des discussions, une ambiance pesante règne dans la métropole. «Il y a beaucoup plus de policiers dans les rues qu'avant.»

La chasse à l'homme se poursuit à un rythme effréné pour retrouver Abdul B., le terroriste présumé. Selon plusieurs médias allemands, des forces spéciales de la police ont notamment encerclé dimanche une gare au sud-est du Tiergarten.

Le secteur du lieu du crime continue lui aussi d'être passé au peigne fin par les forces de l'ordre. Selon le journal allemand «Bild», le téléphone portable du terroriste présumé aurait notamment été retrouvé dans le véhicule utilisé pour commettre l'attentat.