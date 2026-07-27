La femme décédée dans l'attaque à Berlin était Polonaise

Une voiture a foncé dans la foule venue assister à la gay pride, samedi soir à Berlin, faisant un mort et 29 blessés, dont trois au pronostic vital engagé. L'auteur présumé des faits, Abdul B., a été abattu par la police.

Mattia Jutzeler

On connaît de nouveaux détails sur l'identité de la femme tué à Berlin La femme décédée dans l'attaque lors de la gay pride de Berlin était de nationalité polonaise, a indiqué lundi le ministère polonais des Affaires étrangères. Selon le quotidien allemand «Bild», paru lundi, la victime, âgée de 65 ans, était venue à Berlin pour participer à la fête, à l'occasion de la marche des fiertés avec sa fille. Cette dernière a survécu à l'attentat. «Choqués et profondément attristés d'apprendre que la victime du tragique attentat de Berlin était une citoyenne polonaise. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte», a indiqué le porte-parole du ministère, Maciej Wewior, sur son compte X. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations L'attaque à la voiture-bélier et à l'arme blanche perpétrée samedi soir par Abdul Ballout a également fait une trentaine de blessés. Avec l'AFP «Tu me manques»: le suspect de Berlin a appelé son père avant de passer à l'acte Quelques heures avant de foncer avec une camionnette dans la foule lors de la Marche des fiertés de Berlin, faisant un mort et 29 blessés, le suspect Abdul Ballout avait appelé son père au Liban. Au téléphone, le jeune homme de 21 ans lui avait simplement dit qu'il lui manquait et qu'il aurait aimé être auprès de sa famille. C'était leur dernière conversation. Son père, Tawfik Ballout, raconte aujourd'hui que ces mots le hantent. Il se souvient d'une récente dispute qui, avec le recul, lui apparaît comme un possible signe de radicalisation. Il s'inquiétait notamment de voir son fils porter une longue barbe, craignant qu'il ne se rapproche de milieux extrémistes. Interrogé à l'époque sur l'Etat islamique (EI), Abdul lui avait pourtant assuré qu'il s'agissait d'une organisation «mauvaise». Selon les enquêteurs, le jeune homme s'était pourtant radicalisé depuis plusieurs années et avait tenté à plusieurs reprises de rejoindre l'EI. Son père affirme que son fils, qu'il décrit comme un garçon généreux et sensible, a subi un «lavage de cerveau». Quelques heures après cet ultime échange, Abdul a commis l'attentat avant d'être abattu par la police dimanche soir. Depuis, son père affirme avoir tenté de le joindre «des centaines de fois», en vain. Source: Daniel Kestenholz / Blick Zurich Ce qu'il faut retenir Une camionnette a foncé dans la foule rassemblée pour célébrer la Pride à Berlin.

Il y a un mort et 29 blessés. Aucun des blessés n'est en danger de mort.

Abdul B., l'auteur présumé des faits, a été abattu par la police dans un abri de jardin à Berlin. Il est décédé sur le moment.

L'auteur présumé des faits est connu des services de police. Il a déjà été condamné une fois pour «un acte de violence grave mettant en danger l'Etat».

Il est associé au milieu islamiste: il avait tenté de rejoindre l'Etat islamique en Syrie en 2025, mais avait été arrêté avant. Le décès du suspect présumé confirmé Le département sénatorial de l'Intérieur a confirmé en fin d'après-midi le décès du suspect présumé, lors d'une opération de police. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations Comme l'a confirmé la police berlinoise sur X vers 19h30, le suspect, Abdul Ballout, a été localisé vers 18h00 dans un jardin ouvrier du quartier de Spandau à Berlin. Lors de son arrestation, il aurait foncé sur les policiers, armé d'une arme blanche. Les membres de l'unité spéciale d'intervention de Berlin (SEK) ont alors fait usage de leur arme à feu. Le suspect a été blessé par balle et est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation immédiates des pompiers de Berlin. D'après le journal ​Bild,​ le suspect présumé est décédé à 18h34. Le quotidien rapporte que le jardin appartenait à son père et qu'une personne de son entourage a aidé les autorités à procéder à son arrestation. La menace est écartée Après la mort d'Abdul Ballout, le ministre fédéral de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, estime pour l'instant qu'il n'y a plus de menace. «Des mesures supplémentaires sont en place, mais nous n'anticipons actuellement aucun danger supplémentaire. Cependant, il ne s'agit là que d'une situation ponctuelle», a-t-il déclaré sur la chaîne ARD. Alexander Dobrindt a également évoqué la possibilité d'autres complices. «Une autre personne est suspectée. Cela n'a pas encore été confirmé, mais l'enquête est toujours en cours.» Il a souligné que ce type d'attaques est généralement considéré comme un acte isolé. La police privilégie la thèse d'un acte isolé Focus Online, citant des sources sécuritaires, rapporte que les enquêteurs privilégient désormais la thèse d'un acte isolé. Abdul B. aurait été radicalisé il y a plusieurs années par un prédicateur extrémiste de Bochum. Cet homme a été expulsé il y a deux ans. Le suspect a été abattu par la police dans un abri de jardin Selon les informations de ​Bild,​ la police encerclait un abri de jardin dans le quartier de Berlin-Spandau à 18 heures. Sur place, les agents auraient interpellé le suspect recherché. Selon le ​Berliner Zeitung,​ il se cachait dans un jardin partagé près de la rivière Havel, à Spandau. Selon les informations du journal «​Zeit​», il aurait été abattu par la police lors du raid. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations L'ATS confirme ces informations, en citant les forces de l'ordre. «Selon les informations dont nous disposons à ce stade, (le suspect) aurait couru en direction de nos forces d'intervention muni d'une arme blanche.» Les membres de «(l'unité spéciale) SEK-Berlin ont alors fait usage de leurs armes à feu», a indiqué la police de Berlin sur X. «Malgré les mesures de réanimation immédiatement entreprises par les pompiers (...), l'homme est décédé sur les lieux», selon la police. Le département sénatorial de l'Intérieur a confirmé en fin d'après-midi le décès du suspect présumé, lors d'une opération de police. Friedrich Merz l'assure: tout sera mis en œuvre pour arrêter au plus vite l'auteur de l'attentat «Nous sommes réunis par un triste événement et en même temps par un acte odieux», a déclaré le chancelier Friedrich Merz devant l’église Sainte-Marie de Berlin. Ses pensées vont aux victimes de «l’attentat terroriste et islamiste». Il a souligné à quel point l'intervention des services d'urgence a été «exemplaire par sa rapidité». «Ne nous laissons pas intimider. Ces actes n'ont qu'un seul but: diviser notre société, nous priver de ce que nous avons de plus précieux: notre ouverture et notre liberté.» Le chancelier a assuré que tout sera mis en œuvre pour appréhender l'auteur de l'attentat au plus vite. Il a aussi déclaré qu'il fallait désormais «envisager» les conséquences de cet acte, sans entrer toutefois dans de détails concrets. Il a réaffirmé que les criminels n'avaient pas leur place dans la société. Il ne faut pas laisser le «poison du terrorisme contre notre liberté» se propager davantage. Le bureau du procureur fédéral reprend l'enquête Le parquet fédéral reprendra l'enquête sur l'attentat. C'est ce qu'a annoncé la ministre fédérale de la Justice, Stefanie Hubig (SPD), lors d'une conférence de presse tenue avant la cérémonie commémorative à l'église Sainte-Marie. Trois personnes arrêtées par la police, dont une toujours en garde à vue D'après des informations obtenues par «​​Bild​​» auprès de sources sécuritaires, les enquêteurs ont interpellé et interrogé trois personnes de l'entourage du suspect. Deux d'entre elles ont depuis été remises en liberté, tandis que la troisième reste en garde à vue. Le porte-parole de la police, Florian Nath, a expliqué: «Nous devons établir des soupçons concrets de crime à l'encontre de ces individus. Si nous ne pouvons pas le faire, alors ces individus doivent être libérés après 48 heures». «Tout le monde dans le quartier est radical», estime une voisine Dimanche matin, la police a perquisitionné un immeuble d'habitation situé sur la Bissingzeile, dans le quartier de Tiergarten à Berlin. Le suspect y réside. Le journal Bild a interrogé des voisins sur place. L'une d'entre elles, qui a déclaré avoir été à l'école primaire avec Abdul Ballout, a déclaré au quotidien: «Tout le monde dans le quartier connaît Abdul, et tout le monde dans le quartier est radical.» Les voisins ont également parlé à Blick de la situation du suspect. Selon eux, l'auteur présumé des faits vivait avec sa mère et ses deux sœurs. Malgré une haute sécurité, l'auteur présumé a réussi à perpétrer son attaque D'après les informations recueillies par Focus Online, 2200 policiers ont été déployés pour assurer la sécurité du défilé du Christopher Street Day (CSD) au moment de l'attentat terroriste. Le site de l'événement était sécurisé par 1800 barrières. Soixante barrières particulièrement robustes, appelées pitagons, étaient destinées à stopper d'éventuels terroristes et conducteurs, rapporte Focus. 240 blocs octogonaux – des piliers de barrière en acier – ont été installés aux points d'accès. Cinq octablocs de ce type ont également été placés devant l'entrée principale du Tiergarten (zoo) sur la Lennéstrasse, à l'angle de la Kemperplatz, rapporte Focus. Cependant, l'auteur présumé a choisi une entrée latérale au niveau du monument Lessing, un chemin piétonnier étroit et arboré, puis a tourné à gauche dans la Baumschulenweg. Le véhicule utilisé pour la fuite immatriculé à titre privé D'après les informations obtenues par Focus Online auprès de sources policières, le véhicule utilisé pour la fuite, une Citroën Space Tourer blanche, est immatriculé à titre privé. Le propriétaire du véhicule ne serait pas lié au suspect. Il l'aurait apparemment loué à titre privé au suspect présumé. Autres entrées

De terribles nouvelles sont tombées de Berlin samedi soir. Une camionnette a foncé dans la foule rassemblée pour la Christopher Street Day (CSD) – journée de célébration de la communauté LGBTQUIA+ – dans le célèbre parc du Tiergarten. Une femme a perdu la vie et seize personnes ont été blessées, dont trois se trouvent toujours dans un état critique.

Peu avant 2h30 du matin, dimanche, la police berlinoise a annoncé avoir identifié un suspect. Selon le quotidien «Bild», il s'agirait d'Abdul B., 21 ans. Le jeune homme, déjà connu des services de police, est considéré par les forces de l'ordre comme proche du «milieu islamiste». Il aurait de la famille à Berlin et avait été libéré d'un centre de détention pour mineurs en mai 2026, des informations rapportées par la chaîne NTV, qui cite l'agence de presse allemande DPA.

«Nous recherchons activement cette personne, mais elle n'a pas encore été interpellée», a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche le porte-parole de la police chargé de l'enquête. Les forces de l'ordre ont déployé des hélicoptères ainsi que des drones équipés de caméras thermiques afin de retrouver le suspect et de recueillir des témoignages. Un avis de recherche accompagné de sa photographie a également été diffusé.

Le suspect y est décrit comme suit:

corpulence mince

environ 1,90 m

cheveux noirs

sweat à capuche noir et pantalon blanc

La police appelle la population à ne surtout pas l'approcher. « Il est potentiellement armé et dangereux », préviennent les autorités.

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Une deuxième phase des faits est à l'étude

Les enquêteurs examinent également l'hypothèse d'une «seconde phase» d'attaques. Plusieurs témoins affirment avoir vu, après l'incident de la voiture folle au Tiergarten, des personnes gisant au sol ou présentant des blessures par arme blanche. Le journal «Berliner Zeitung» évoque même l'utilisation d'une machette. A ce stade, toutefois, rien ne permet encore de confirmer que le suspect ait effectivement agressé des victimes avec une arme blanche.

Les circonstances exactes et les motivations de l'attaque restent par ailleurs à déterminer. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si le suspect a agi seul ou s'il a bénéficié de complices.

Une autre question demeure sans réponse : comment le véhicule a-t-il pu pénétrer dans le Tiergarten? Selon la police, plus de 250 dispositifs de protection destinés à empêcher tout accès non autorisé avaient été installés autour du site de la manifestation. «En principe, aucun véhicule n'aurait dû pouvoir entrer», a déclaré un porte-parole de la police au journal «Die Welt».

Perquisition à Schöneberg

Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l'ordre ont tenté d'interpeller le suspect à son domicile. Toujours d'après «Die Welt», une perquisition a été menée sur les coups d'une heure du matin par des unités spéciales dans le quartier berlinois de Schöneberg. Au cours de l'intervention, une forte détonation aurait été entendue et plusieurs policiers lourdement équipés auraient été aperçus en train de pénétrer dans un appartement.

Un habitant de l'immeuble a indiqué à «Die Welt» qu'Abdul B. y vivait avec sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Les policiers n'y auraient cependant trouvé personne et l'opération n'aurait donné lieu à aucune interpellation.

Le suspect déjà condamné

De nouveaux éléments concernant Abdul B. ont été révélés. Selon le journal Bild, le jeune homme de 21 ans a été condamné en mai 2026 par le tribunal de district de Tiergarten à un an et dix mois de prison. Il était reconnu coupable d'avoir préparé un acte de violence grave mettant en danger l'Etat. Le parquet, qui avait requis une peine de deux ans et dix mois de prison, a fait appel du jugement.

Selon les sites du magazine «Der Spiegel» et du quotidien «Bild», Abdul B. avait tenté de rejoindre l'EI en Syrie en 2025 mais avait été arrêté au Liban, avant d'être renvoyé en Allemagne. Après sa remise en liberté, il aurait été placé sous contrôle judiciaire, voire en liberté conditionnelle. A la suite de sa condamnation, il a également fait l'objet d'une surveillance policière pendant un certain temps.

Le terroriste présumé devait par ailleurs suivre un programme de déradicalisation. Cette obligation faisait apparemment suite à des publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il aurait exprimé son soutien à un groupe terroriste.