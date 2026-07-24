DE
FR

«Un homme asiatique et un homme juif»
Un homme poignarde deux personnes à New York après avoir crié «Allah Akbar»

Deux hommes ont été poignardés séparément à Manhattan par un homme ayant crié «Allah Akbar», avant d'être arrêté, selon la cheffe de la police. Les victimes, un homme asiatique et un homme juif, ont été hospitalisées. Leurs jours ne sont pas en danger.
Publié: 01:48 heures
Deux personnes ont été poignardées à New York par un homme ayant crié «Allah Akbar» avant d'être interpellé.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont reçu des coups de couteau à New York par un homme qui a crié «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand) au moment des faits, avant d'être appréhendé, selon la cheffe de la police de la ville. Les deux victimes, qui ont fait l'objet de deux attaques séparées à Manhattan, sont «un homme asiatique et un homme juif», a précisé Jessica Tisch, qui a ajouté sur X qu'ils ont été transportés à l'hôpital et que «leurs jours ne sont pas en danger».

La police de New York (NYPD) a arrêté le suspect, désigné comme Raul Morales, 51 ans. «Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir le mobile, mais selon les déclarations des victimes et de témoins, Morales a crié 'Allah Akbar' lors des deux attaques. Le NYPD évalue actuellement si les faits peuvent être qualifiés de crime de haine», poursuit-elle

«Si l'auteur n'avait jusqu'à présent aucun antécédent connu de troubles psychiatriques dans les fichiers du NYPD, les premiers éléments de l'enquête laissent penser que des problèmes de santé mentale pourraient avoir joué un rôle», ajoute Jessica Tisch. «Ces attaques haineuses et odieuses n'ont pas leur place dans notre ville», a réagi sur X le maire de la ville Zohran Mamdani.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus