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Et plus d'une trentaine de blessés
Au moins huit morts dans une collision entre un train et un bus à Bangkok

Une collision entre un bus et un train de marchandises a causé au moins huit morts cet après-midi à Bangkok, en Thaïlande. Plus d’une trentaine de blessés sont à déplorer, le Premier ministre a ordonné l’ouverture d’une enquête.
Publié: il y a 49 minutes
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L'accident s'est produit en début d'après-midi, le samedi 16 mai, à un carrefour très fréquenté du centre-ville de la capitale thaïlandaise,
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une collision entre un train de marchandises et un bus a fait au moins huit morts et plus d'une trentaine de blessés samedi dans le centre de Bangkok, en Thaïlande, ont indiqué la police et les services de secours locaux.

«Huit personnes sont mortes et 35 autres ont été blessées. L'incendie est désormais éteint et nous essayons de récupérer les corps «, a déclaré à l'AFP le chef de la police de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

L'accident s'est produit en début d'après-midi à un carrefour très fréquenté du centre-ville de la capitale thaïlandaise, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le train s'approcher à vitesse modérée d'un passage à niveau, où il percute le bus public, qui s'enflamme immédiatement.

«Les flammes se sont répandues en quelques instants»

L'incendie a été rapidement éteint avant que la zone ne soit bouclée pour permettre le travail des secouristes. «J'ai assisté à la collision, les flammes se sont répandues en quelques instants. J'étais avec ma fille et nous avons évacué aussitôt. Je n'ai pas osé me retourner pour constater s'il y avait des victimes», a dit un témoin à la chaîne publique ThaiPBS.

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Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les causes de l'accident, selon un communiqué de son bureau.

Accidents de transport fréquents

Les accidents de transport sont relativement fréquents en Thaïlande en raison d'une application parfois laxiste des règles de sécurité. L'effondrement d'une grue sur un train de passagers avait fait 32 morts et des dizaines de blessés en janvier dans le nord-est du pays.

Dix-huit personnes sont mortes en 2020 dans la collision d'un train de marchandises avec un bus transportant des passagers à une cérémonie religieuse.

Huit personnes ont également trouvé la mort en 2023 dans le choc entre un train de marchandises et une camionnette qui traversait une voie ferrée dans l'est du pays.

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