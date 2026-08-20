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Après de nombreux cas de grippe mortelle
L'Australie lance une campagne de vaccination inédite sur les manchots pygmées

Face à la menace du virus H5N1, l'Australie a entamé une campagne historique pour vacciner 5000 manchots pygmées. Les efforts se concentrent sur la plus importante colonie mondiale, située sur l'île de Phillip.
Publié: 09:18 heures
Les équipes de vaccination utilisent des micropuces pour retrouver les manchots ayant reçu une première injection.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'Australie a lancé cette semaine une opération inédite de vaccination de ses milliers de manchots pygmées, espèce sauvage appréciée des touristes mais menacée par l'arrivée récente de la grippe aviaire H5N1 dans le pays.

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Au plumage bleuté, ces volatiles hauts d'une quarantaine de centimètres attirent les foules: des centaines de milliers de touristes se massent chaque année pour admirer les manchots pygmées se dandiner, le soir venu, sur le rivage de l'île de Phillip, au large de la côte est de l'Australie.

Cette colonie, la plus importante de manchots pygmées au monde, compte jusqu'à 40'000 oiseaux marins au plus fort de la saison de reproduction, au printemps et en été de l'hémisphère sud. Ces oiseaux, qui ont une espérance de vie d'environ six ans, vivent dans le sud de l'Australie, en Tasmanie ainsi qu'en Nouvelle-Zélande.

Ce sont les plus petits oiseaux marins semi-aquatiques: ils atteignent à peine la hauteur du genou et pèsent à peu près le poids d'un paquet de sucre. Mais ils sont à présent menacés par le virus H5N1, détecté sur le continent australien pour la première fois en juin et qui a commencé à se répandre chez les oiseaux sauvages.

Le virus a été détecté en août sur un manchot pygmée mort de l'île de Phillip, premier cas dans la colonie de la souche de grippe aviaire hautement pathogène qui a décimé de nombreuses populations d'oiseaux dans le monde.

Une campagne de vaccination sans précédent

En réponse, des équipes de protection de la faune ont commencé à vacciner les oiseaux de la colonie cette semaine, a déclaré James Todd, directeur de la biodiversité pour l'Etat de Victoria, où se trouve l'île. «C'est sans précédent. Il n'y a jamais eu de vaccination d'une telle ampleur dans une population sauvage nulle part dans le monde», a-t-il souligné.

«Tenter de vacciner des populations sauvages est presque impossible, notamment parce qu'il faut deux doses de vaccin», a déclaré James Todd à l'AFP. Mais les spécialistes connaissent très bien les terriers des petits manchots à Phillip Island et à St Kilda, a-t-il déclaré.

Ces oiseaux sont de leur côté habitués à la présence des touristes, ainsi qu'à être manipulés périodiquement par des vétérinaires. Les équipes de vaccination prévoient d'inoculer quelque 5000 manchots pygmées dans le cadre d'un programme devant durer plusieurs semaines ou mois, a indiqué le responsable.

La situation est urgente

Idéalement, le vaccin contre le H5N1 doit être administré en deux doses espacées de trois à quatre semaines, note James Todd. Mais «étant donné que nous sommes dans une situation quelque peu urgente, des experts ont indiqué qu'il est acceptable d'envisager un intervalle d'une à deux semaines».

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Ce sont des animaux sauvages, ils vont pousser des cris stridents et essayer de donner des coups de bec
James Todd, directeur de la biodiversité pour l'Etat de Victoria
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Les équipes de vaccination vont aller chercher les manchots dans leurs terriers et peuvent également essayer d'en regrouper certains lorsqu'ils arrivent sur la plage, a-t-il fait valoir.

Elles utilisent des micropuces pour suivre ceux qui ont déjà reçu une injection. «Ce sont des animaux sauvages, ils vont pousser des cris stridents et essayer de donner des coups de bec, et tout ce genre de choses. Mais comme je l'ai dit, l'équipe sur place est bien habituée à manipuler ces animaux», a-t-il expliqué.

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