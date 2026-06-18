Une épidémie de grippe aviaire H5 a frappé les îles Heard et McDonald en 2025, tuant 13'300 petits d'éléphants de mer. Cette première détection dans un territoire australien inquiète les scientifiques sur l'expansion du virus.

La grippe aviaire a décimé 13'000 éléphanteaux de mer sur une île isolée

La grippe aviaire a décimé 13'000 éléphanteaux de mer sur une île isolée

ATS Agence télégraphique suisse

Une souche pathogène de grippe aviaire a tué plus de 13'000 petits d'éléphants de mer après avoir infecté une colonie de reproduction sur une île volcanique subantarctique, ont annoncé jeudi des scientifiques australiens. Les chercheurs ont découvert les îles Heard et McDonald jonchées de carcasses de phoques lorsqu'ils sont arrivés en mission scientifique en octobre 2025 dans ce territoire situé dans le sud de l'océan Indien.

Des analyses génétiques ont confirmé que la souche contagieuse de grippe aviaire H5 avait tué des phoques, des manchots et des oiseaux vivant sur cet îlot rocheux, ce qui constitue une première détection dans l'un des territoires extérieurs de l'Australie. Les petits d'éléphants de mer australs ont été les plus touchés par l'épidémie, ont indiqué des scientifiques du programme antarctique australien, avec une mortalité atteignant jusqu'à 97% dans certains «harems» de phoques.

Virus introduit probablement en 2025

Des relevés au sol et aériens effectués en octobre 2025 et janvier 2026 ont dénombré 13'300 petits d'éléphants de mer morts. «Ces observations de la grippe aviaire H5 à l'île Heard et à l'île McDonald constituent la première détection dans un territoire extérieur australien et montrent la progression continue du virus vers l'est», a déclaré la biologiste Julie McInnes.

Les chercheurs estiment que le virus a probablement été introduit en août 2025 par des animaux sauvages infectés ayant voyagé depuis les îles Crozet, un archipel français subantarctique situé à environ 1'500 kilomètres au nord-ouest.

Les îles Heard et McDonald – inhabitées par l'homme – ont fait les gros titres de manière inattendue lorsqu'elles ont été incluses sur la liste des territoires soumis aux droits de douane internationaux du président américain Donald Trump en avril 2025. Situé à 4000 kilomètres au sud-ouest de l'Australie continentale, cet archipel est d'une nature sauvage redoutable. L'accès n'est autorisé qu'avec l'accord du gouvernement australien.