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Choc en Afrique du Sud
Un homme arrêté à l'aéroport avec 150 scorpions venimeux

Un homme de 28 ans a été arrêté vendredi à l'aéroport du Cap en Afrique du Sud avec 150 scorpions venimeux cachés dans ses bagages. Il risque des poursuites pour trafic d'animaux sauvages.
Publié: 21:31 heures
Les autorités sud-africaines ont arrêté un homme qu'elles ont surpris en train de faire passer en contrebande 150 scorpions.
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AFP Agence France-Presse

Les autorités sud-africaines ont arrêté un homme de 28 ans qu'elles ont surpris en train de faire passer en contrebande 150 scorpions venimeux par l'aéroport du Cap, a indiqué la police samedi.

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L'homme avait dissimulé les animaux vivants dans ses bagages, entre ses vêtements, selon la même source. Son arrestation, vendredi, fait suite à une opération de renseignement au cours de laquelle les autorités avaient diffusé son signalement avant de l'intercepter à l'aéroport.

L'homme «a été arrêté en vertu de la loi sur la protection de la nature et de l'environnement, pour détention d'un animal sauvage», a ajouté la police dans un communiqué. Il doit comparaître lundi devant un tribunal. Les enquêteurs n'ont pas précisé quelle était la destination du voyageur.

Un problème récurrent

Les scorpions ont été remis à un centre de protection de la faune sauvage pour y être gardés en sécurité tandis que les autorités en évaluent la valeur sur le marché.

Le trafic d'espèces sauvages reste un problème majeur en Afrique du Sud, l'un des pays les plus riches en biodiversité au monde. Les groupes criminels ciblent des espèces emblématiques comme les rhinocéros et les éléphants, mais aussi des animaux comme les pangolins et les reptiles, alimentant un lucratif marché noir mondial.

 

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