Un passager agressif a forcé un vol Qantas à faire escale à Tahiti vendredi. L’homme, accusé d’avoir mordu un membre d’équipage, a été pris en charge par les autorités locales et banni de la compagnie.

Un passager mord un membre d'équipage, le vol est dérouté vers Tahiti

Un passager mord un membre d'équipage, le vol est dérouté vers Tahiti

AFP Agence France-Presse

La compagnie australienne Qantas a été contrainte de dérouter vers Tahiti un vol à destination des Etats-Unis en raison d'un passager perturbateur qui selon les médias locaux a mordu un membre d'équipage. Le vol en provenance de Melbourne se dirigeait vers Dallas vendredi lorsqu'il a dû faire escale à Papeete, en Polynésie française, à cause de ce passager récalcitrant.

L'homme a été maîtrisé par d'autres passagers. Les médias locaux, dont le radiodiffuseur national australien ABC, rapportent dimanche qu'il a mordu un employé de Qantas.

Interdit de vol

A l'atterrissage à Tahiti, l'individu a été pris en charge par les autorités locales et s'est vu infliger une interdiction de vol sur tous les avions de la compagnie australienne.

«La sécurité de nos clients et de notre équipage est notre priorité absolue, et nous avons une tolérance zéro pour les comportements perturbateurs ou menaçants sur nos vols», a réagi dimanche un porte-parole de Qantas auprès de l'AFP.