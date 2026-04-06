Un avion de British Airways a été frappé par la foudre avant d’atterrir à Genève dimanche. Malgré la peur à bord, l’appareil a pu se poser sans dégâts après une seconde tentative.

Un avion se prend la foudre juste avant d'atterrir à Genève

Un avion se prend la foudre juste avant d'atterrir à Genève

Florian Paccaud

Grosse frayeur pour les passagers d'un vol de British Airways devant atterrir à Genève dimanche soir. Comme le relate «20 Minuten», un avion a été frappé par la foudre juste avant son atterrissage à Cointrin.

«La situation était tendue, a expliqué un témoin à nos collègues. On sentait que certains avaient peur. Les éclairs jaillissaient comme je ne l'avais jamais vu auparavant», a raconté un passager à nos confrères.

Plus de peur que de mal cependant. Personne n'a été blessé et les passagers de l'Airbus A321 ont juste dû composer avec du retard. En raison des conditions météorologiques, la première tentative d'atterrissage s'est avérée infructueuse, ce qui a obligé le pilote à remettre les gaz en attendant une accalmie. Finalement, une fois que l'orage était passé, l'appareil a pu se poser sans dégâts majeurs.