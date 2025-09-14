Vous êtes en train de visiter la ville, et soudain, direction l’hôpital. Quatre exemples montrent comment la protection voyages TCS vous aide en cas d’infarctus, d’accident ou de maladie grave à l’étranger. Du premier diagnostic au retour en Suisse en toute sécurité.

Les rapatriements depuis l’étranger sont plus fréquents qu’on ne le pense. Chaque année, le TCS organise le retour en Suisse de 1300 personnes.

Article rémunéré, présenté par TCS

Vous soupçonnez un infarctus à Nice, une jambe cassée dans les Alpes françaises, une appendicite en Grèce, ou vous avez un accident de la circulation à Barcelone? En quelques secondes, vos vacances de rêve peuvent se transformer en cauchemar. Ce que tous ces scénarios ont en commun: ils pourraient arriver à n’importe qui et on ne sait pas toujours quoi faire. En outre, la barrière de la langue peut compliquer la situation.

C’est précisément dans ces moments-là que l’on se rend compte de la valeur de la protection voyages. Au sein de la protection voyages TCS, les case managers travaillent en étroite collaboration avec leur propre équipe de médecins et un réseau international de partenaires. Qu’il s’agisse d’une évaluation médicale, de l’organisation d’un rapatriement ou de l’accompagnement de la personne concernée en Suisse, l’objectif est que les voyageuses et voyageurs bénéficient des meilleurs soins possibles à l’étranger. Il doit leur être possible de rentrer à la maison en toute sécurité, et de bénéficier d’une prise en charge, sans avoir l’impression qu’on les abandonne.

Voici quatre exemples qui montrent comment la protection voyages fonctionne en cas d’urgence.

Un infarctus à Nice

Alex et sa femme Jeanne font un voyage de trois jours en bus à Nice. Dès son arrivée à l’hôtel, Alex ressent de fortes douleurs dans la poitrine. Jeanne appelle la centrale d’intervention du TCS et décrit la situation. Pablo, le Case Manager, ouvre un dossier médical d’urgence et informe immédiatement les médecins du TCS de la centrale d’appel d’urgence. Pendant ce temps, la réception de l’hôtel organise une ambulance qui conduira Alex à l’hôpital le plus proche dans les 15 minutes.

Déjà dans la nuit, le premier rapport médical organisé par le Case Manager est disponible. Les médecins du TCS décident qu’un rapatriement en avion-ambulance est nécessaire. Dès le lendemain matin, Alex, accompagné de son épouse, prend l’avion pour Genève avec Rega, partenaire du TCS. Immédiatement après l’atterrissage, l’ambulance du TCS prend en charge le transport jusqu’à l’hôpital cantonal où il sera opéré avec succès.

Pablo, Case Manager, organise le rapatriement d’Alex en Suisse, du vol en ambulance à l’admission à l’hôpital. Photo: TCS

Une fracture de la jambe à Chamonix

La famille B. passe ses vacances dans les Alpes françaises près de Chamonix. Le dernier jour, Alain, dix ans, fait une chute lors d’une randonnée. Au centre hospitalier de Chamonix, les médecins constatent une double fracture de la jambe.

La centrale d’intervention du TCS reçoit les radiographies et le rapport médical. L’équipe médicale recommande un rapatriement immédiat afin qu’Alain puisse être opéré directement à Genève. L’ambulance du TCS vient le chercher l’après-midi à l’hôpital. Sa mère l’accompagne pendant que son père ramène la voiture à la maison.

Un accident à Barcelone

Les deux amis Alain et Pierre passent un week-end à Barcelone. Le premier soir, Pierre est renversé par une moto sur un passage piéton. Une ambulance l’emmène à l’hôpital le plus proche, où l’on diagnostique une fracture de la rotule. Après les premiers soins, il peut quitter l’hôpital, une attelle lui a été posée.

Pierre transmet le rapport médical aux médecins du centrale d’intervention du TCS. Ceux-ci proposent d’organiser le vol de retour en classe économique avec deux sièges afin de libérer plus de place. De plus, un service de fauteuils roulants est réservé dans les deux aéroports. Le vol de retour se déroule sans problème: Pierre peut continuer le traitement chez lui.

Un appendicite à Mykonos

Pendant ses vacances à Mykonos, Claire, étudiante, se rend compte que tout peut basculer du jour au lendemain. La veille de son voyage de retour, elle a de violents maux de ventre. Elle appelle la centrale d’intervention du TCS et est prise en charge par Anja, Case Manager. Elle recommande à Claire de consulter un médecin sur place. Une appendicite aiguë est diagnostiquée dans un centre médical à proximité et l’étudiante est opérée immédiatement. Le médecin traitant transmet le rapport directement à l’équipe de médecins du TCS. Celui-ci recommande de prendre le vol de retour avec un accompagnement médical après une période de repos de quatre jours.

Anja, Case Manager, organise le vol et Maria, infirmière du TCS, se rend à Mykonos pour accompagner Claire lors de son retour en Suisse. Claire rentre chez elle comme prévu et se remet de son opération.

Représentation de toute l’équipe: les Case Managers et l’équipe de médecins du TCS, une expérience et un engagement 24 heures sur 24. Photo: TCS

Ces quatre exemples montrent à quel point les situations du quotidien à l’étranger peuvent rapidement se transformer en urgences médicales. Dans toutes les situations, la protection voyage du TCS a permis d’apporter un soutien immédiat, d’organiser une aide compétente sur place, de prodiguer des conseils et une coordination médicale et de payer un retour en Suisse en toute sécurité en cas d’urgence.