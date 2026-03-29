L'Indonésie réduira la distribution de repas gratuits dans les écoles dès le 31 mars pour économiser 2,3 milliards de dollars. Cette mesure d'austérité répond à la hausse des prix causée par la guerre au Moyen-Orient.

L'Indonésie veut économiser en diminuant les distributions gratuites de nourriture

L'Indonésie veut économiser en diminuant les distributions gratuites de nourriture

Face à la guerre au Moyen-Orient

AFP Agence France-Presse

L'Indonésie cherche à économiser plusieurs milliards en réduisant son programme de distribution de repas gratuits, mesure d'austérité dans le contexte de hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé dimanche une responsable.

Les repas, destinés notamment aux enfants des écoles, ne seront plus distribués que cinq jours par semaine, au lieu de six, à partir de mardi 31 mars, a expliqué à l'AFP Nanik Sudaryati Deyang, une responsable de l'agence nationale de nutrition. La mesure doit permettre d'économiser environ 2,3 milliards de dollars (1,8 milliard de francs suisses), selon elle.

L'Indonésie envisage de réaliser jusqu'à 4,7 milliards de dollars d'économies pour se protéger des conséquences de la guerre au Moyen-Orient, a confirmé le 23 mars le gouvernement à l'AFP.

Télétravail envisagé

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est envisage également plusieurs mesures pour limiter l'utilisation de carburant, dont une journée de télétravail par semaine pour les fonctionnaires et certains employés du secteur public.

Lancé en janvier 2025, le programme ambitieux de distribution gratuite de repas du président Prabowo Subianto a connu des crises successives, entre accusations de népotisme, retards de financement, manifestations et intoxications alimentaires. L'objectif du programme est de lutter contre les retards de croissance, qui touchent plus de 20% des enfants du pays.