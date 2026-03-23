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«Niquez vos règles»
Un touriste suisse arrêté à Bali pour avoir dénigré une coutume locale

Un touriste suisse a été arrêté à Bali après avoir dénigré une fête locale sur Instagram. Il risque cinq ans de prison.
Publié: 09:40 heures
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Dernière mise à jour: 09:50 heures
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Le Nyepi, jour du silence, est précédé la veille par le défilé du Ogoh-ogoh (Image).
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un touriste suisse a été arrêté en Indonésie, après avoir tenu des propos injurieux sur Instagram dénigrant une fête religieuse célébrée sur l'île de Bali, a indiqué dimanche la police. Il risque jusqu'à cinq ans de prison pour incitation à la haine, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la police de Bali, Ariasandy, sans préciser l'âge du suspect.

L'homme est accusé d'avoir dénigré la fête de Nyepi, nouvel an dans le calendrier hindou célébré jeudi dernier. Lors de cette journée, les habitants et touriste de l'île à majorité hindoue doivent rester chez eux pendant 24 heures, incités à l'introspection. Le travail, les déplacements, les divertissements et même la consommation d'électricité sont déconseillés.

«Nique Nyepi et niquez vos règles»

«Un jour de silence pendant lequel on n'a pas le droit d'aller dehors est assez paisible dehors :), Nique Nyepi et niquez vos règles aussi», a posté l'accusé dans une story Instagram en anglais. Il a été dénoncé à la police et arrêté samedi. La police va saisir son téléphone et interroger des témoins, selon Ariasandy.

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L'île de Bali attire chaque année des millions de visiteurs étrangers, dont une partie se comporte de manière inappropriée selon les autorités. La semaine dernière, deux Français et un Italien ont été arrêtés, accusés d'avoir produit et diffusé de la pornographie, interdite dans le pays. 

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