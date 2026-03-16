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Quatre suspects recherchés
Un militant indonésien grièvement blessé par une attaque à l'acide

Quatre suspects sont recherchés après une attaque à l'acide à Jakarta. Un militant des droits humains a été grièvement blessé après avoir critiqué le gouvernement.
Publié: il y a 53 minutes
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Jeudi soir, deux suspects ont jeté de l'acide sur un militant des droits humains en Indonésie.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Quatre suspects sont recherchés après une attaque à l'acide, a indiqué lundi un responsable de la police indonésienne. Andrie Yunus, coordinateur adjoint du groupe de défense des droits humains KontraS, a été grièvement blessé jeudi soir au visage, aux yeux, aux mains et à la poitrine.

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Deux hommes circulant à scooter lui ont jeté de l'acide, a indiqué l'ONG. Selon des enregistrements de vidéosurveillance, quatre suspects circulant sur deux scooters suivaient le militant avant l'attaque, a indiqué lundi aux médias Iman Imanuddin, un responsable de la police de Jakarta.

Aux soins intensifs

Des analyses sont également menées sur un casque de moto et un récipient qui aurait contenu l'acide utilisé lors de l'attaque, a-t-il ajouté. Andrie Yunus, qui a subi une grave blessure à un œil, est hospitalisé en soins intensifs, a également indiqué Jane Rosalina, une représentante de KontraS.

Andrie Yunus s'était montré très critique envers les initiatives visant à accroître l'influence de l'armée au sein du gouvernement indonésien. Il venait de terminer l'enregistrement d'un podcast sur le sujet lorsqu'il a été agressé.

Attaque contre la démocratie

«Les auteurs de cet acte de violence lâche doivent être tenus responsables», a réagi vendredi le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk sur le réseau social X. «Les défenseurs des droits humains doivent être protégés dans leur travail essentiel et pouvoir soulever sans crainte des questions d'intérêt public», a-t-il ajouté.

La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits humains, Mary Lawlor, a également réclamé sur X une enquête approfondie. Le ministre indonésien de la Loi et des Droits de l'homme Yusril Ihza Mahendra a pour sa part estimé que cette agression était une «attaque contre la démocratie» et promis que les auteurs seraient traduits en justice.

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