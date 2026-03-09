DE
FR

Accumulation de déchets
Quatre morts dans un éboulement dans une décharge publique en Indonésie

Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies sur la plus grande décharge d’Indonésie a fait quatre morts et au moins cinq disparus dimanche. Les secouristes poursuivent leurs recherches pour retrouver les personnes portées disparues.
Publié: 05:08 heures
Un glissement de terrain survenu dans une décharge en Indonésie a fait quatre morts et cinq disparus. (Image prétexte)
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Un glissement de terrain survenu sur la plus grande décharge d'Indonésie à la suite de fortes pluies a fait quatre morts et au moins cinq disparus, ont indiqué les secouristes lundi. L'éboulement s'est produit dimanche à 14H30 locales (07H30 GMT) à Bantargebang, une décharge publique située à 25 kilomètres au sud-est de la capitale Jakarta, selon l'Agence nationale de recherche et de sauvetage.

«Les secouristes ouvrent un accès à l'aide d'engins lourds comme des pelles mécaniques et déploient des chiens pisteurs pour rechercher tout indice de victimes», a indiqué l'agence dans un communiqué. Selon les médias locaux, l'éboulement s'est produit après plusieurs heures de fortes précipitations dans la région alors que la saison des pluies se poursuit.

Les autorités pointées du doigt

La capitale indonésienne et ses villes satellites abritent 42 millions d'habitants qui produisent 14'000 tonnes de déchets par jour. La gigantesque décharge de Bantargebang, l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde, s'étend sur plus de 110 hectares et contient quelque 55 millions de tonnes de déchets, selon un responsable local.

Le ministre de l'Environnement, Hanif Faisol Nurofiq, a pointé du doigt les autorités locales qui ont autorisé l'accumulation de déchets malgré l'interdiction des décharges à ciel ouvert décrétée en 2008. La décharge de «Bantargebang appartient à l'administration de Jakarta, c'est donc à elle d'en assumer la responsabilité», a-t-il déclaré dimanche soir sur la chaîne Kompas TV, lors de sa visite sur le site.

«Cet incident doit véritablement nous servir de leçon afin que Jakarta puisse rapidement apporter des améliorations», a ajouté le ministre. Contactée par l'AFP, l'agence environnementale de Jakarta n'a pas répondu dans l'immédiat. Le président Prabowo Subianto a averti le mois dernier que la quasi-totalité des décharges du pays seraient saturées d'ici 2028.

Le gouvernement affirme qu'il prévoit de fermer définitivement plusieurs décharges et de consacrer 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros) pour lancer d'ici deux ans 34 projets d'incinérateurs qui produiront de l'électricité. Un éboulement de déchets avait tué 143 personnes en 2005 dans une autre décharge à Cimahi, dans l'ouest de Java, provoqué par une explosion de méthane et de fortes pluies.

