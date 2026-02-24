DE
Vols internationaux déroutés
Inondations à Bali: des centaines d'évacués, dont des touristes

Des inondations à Bali ont forcé 350 personnes, dont 30 touristes étrangers, à évacuer ce mardi. De fortes pluies ont submergé des infrastructures, tandis que des vols à destination de l'île ont été déroutés.
15:16 heures
Des inondations à Bali ont forcé 350 personnes, dont 30 touristes étrangers, à évacuer ce mardi.
Les inondations qui ont touché certaines parties de Bali, île indonésienne très touristique, ont contraint des centaines de personnes, dont des dizaines de touristes, à se mettre à l'abri, a déclaré mardi un responsable local de la gestion des catastrophes.

De fortes pluies ont provoqué des inondations depuis lundi soir dans plusieurs districts de Bali et dans la capitale provinciale, Denpasar, a indiqué Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, haut responsable de l'agence locale de gestion des catastrophes.

Dans le district de Badung, les eaux ont submergé des infrastructures telles que des cafés et une station-service, obligeant certains touristes à être évacués à bord de canots pneumatiques. «Nous sommes venus visiter le zoo de Bali (...) et nous voulions voir les éléphants, mais à cause des inondations, c'est impossible», a confié à l'AFP Briana Palacios, une Mexicaine de 28 ans.

Des vols internationaux déroutés

Selon Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, une trentaine de touristes étrangers ont été évacués mardi en raison des inondations. Certains ont trouvé refuge dans d'autres hôtels ou sont retournés à leurs hébergements. Au total, environ 350 personnes ont dû se réfugier temporairement dans des abris en raison de la montée des eaux mardi, a déclaré Gede, ajoutant que la plupart d'entre elles ont pu regagner leurs domiciles une fois les eaux retirées.

Aucun décès n'est à déplorer à la suite des inondations, a-t-il précisé. Des pluies torrentielles ont également contraint deux vols internationaux à destination de l'aéroport de Bali à être déroutés plus tôt dans la journée de mardi, tandis que trois autres départs ont été retardés, a indiqué un porte-parole de l'aéroport dans un communiqué. En septembre, des crues soudaines qui ont frappé certaines parties de Bali ont fait au moins 18 morts et quatre disparus.


