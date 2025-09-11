De violentes inondations à Bali et Florès ont déjà fait 19 morts et cinq disparus. Ces pluies torrentielles ont causé crues et glissements de terrain, forçant plus de 500 personnes à fuir. Les ONG alertent sur le lien avec la crise climatique et appellent à l’action.

A Bali, le bilan est passé de 9 à 14 morts et deux disparus. Au total, plus de 500 personnes ont été évacuées vers des lieux sûrs. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le bilan des inondations qui frappent les îles indonésiennes touristiques de Bali et Florès est passé à 19 morts, ont indiqué jeudi les services de secours qui ont également fait état de cinq personnes portées disparues. Un précédent bilan établi mercredi soir faisait état de 13 morts.

Des pluies torrentielles qui ont commencé mardi soir ont provoqué des inondations et glissements de terrain dans sept districts de Bali, a indiqué le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, Abdul Muhari, dans un communiqué. A Bali, le bilan est passé de 9 à 14 morts et deux disparus, a-t-il ajouté, sans mentionner la présence d'étrangers parmi les victimes. Au total, plus de 500 personnes ont été évacuées vers des installations publiques converties en abris temporaires, dont des écoles, mosquées ou bâtiments municipaux.

«Les agents continuent de mener des interventions d'urgence, comme la recherche de victimes et la gestion des inondations et des glissements de terrain», a déclaré Abdul Muhari. Les intempéries ont également touché l'île de Florès, située à environ 800 km à l'est de Bali, dans la province de Nusa Tenggara Est, isolant 18 villages alors que l'accès routier et les services de télécommunications ont été coupés.

Sur cette île, point de départ vers l'île de Komodo depuis la ville de Labuan Bajo, le bilan est monté à 5 morts après la découverte jeudi du corps d'un enfant, a indiqué le chef de l'agence de secours Tahur Rahman. Trois personnes sont également portées disparues sur l'île, dans le district de Nagekeo.

Des crues soudaines de novembre à avril

Les conditions météorologiques se sont toutefois améliorées à Bali, ont constaté jeudi des journalistes de l'AFP sur place. Mais l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a indiqué cette semaine que des pluies modérées pourraient reprendre dans des provinces comme Bali entre vendredi et lundi prochain.

L'Indonésie est sujette aux crues soudaines et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril. De fortes précipitations peuvent également se produire en dehors de cette période.

Le changement climatique a également accru l'intensité des tempêtes, entraînant des pluies plus abondantes, des crues soudaines et des rafales plus violentes. En mars, des inondations et des glissements de terrain sur l'île de Java, consécutifs à de fortes pluies, ont fait trois morts et cinq disparus. En janvier, au moins 25 personnes sont mortes en raison des intempéries dans le centre de Java.

Conséquence directe de la crise climatique

Pour l'ONG 350.org, qui milite pour le développement des énergies renouvelables, les récentes inondations à Bali et Florès rappellent que la crise climatique est une «menace urgente» qui exige une action de la part des dirigeants mondiaux, y compris de la part du président indonésien Prabowo Subianto.

«Nous exhortons le président Prabowo à veiller à ce que l'Indonésie ait un objectif ambitieux de réduction des émissions et un plan concret pour passer à 100% d'énergies renouvelables», a déclaré Suriadi Darmoko, un responsable de 350.org, dans un communiqué.

Très gros producteur et consommateur de charbon, l'Indonésie s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec la fermeture de centrales électriques au charbon et le développement des énergies renouvelables, dont le nucléaire.