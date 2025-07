De violentes pluies ont provoqué glissements de terrain et inondations dans le nord de la Chine, faisant au moins quatre morts et plusieurs disparus. Des milliers de personnes ont dû être évacuées, tandis que Pékin fait face à des crues sans précédent.

4 morts et 8 disparus dans un glissement de terrain en Chine

Vue aérienne de bâtiments endommagés dans le district de Miyun, en périphérie de Pékin, après de fortes pluies. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un glissement de terrain en Chine, provoqué par des pluies diluviennes, a fait quatre morts et huit disparus, a annoncé lundi un média officiel, les intempéries ayant entraîné l'évacuation de milliers d'habitants.

La catastrophe s'est produite dans le village de Xigou, dans le Hebei, la province qui entoure la capitale Pékin, en raison de «fortes précipitations», a indiqué la télévision d'Etat CCTV.

Les autorités nationales chargées de la gestion des urgences ont annoncé lundi l'envoi d'une équipe sur place pour apporter leur soutien à la lutte contre les «graves» inondations frappant la région.

De vastes zones du nord de la Chine sont confrontées à des pluies abondantes ces derniers jours.

Les médias officiels ont fait état de deux morts samedi en raison de précipitations records dans le Hebei. Plus de 4'600 personnes ont été évacuées ce weekend dans le district de Fuping, selon la même source.

Dans la province voisine du Shanxi (nord de la Chine), une personne a pu être secourue, mais 13 autres sont toujours portées disparues après un accident de bus, selon CCTV.

Des images diffusées dimanche par la chaîne montraient des routes et des champs noyés sous des torrents d'eau.

Pékin n'est pas épargnée

Dans la capitale Pékin, plus de 3'000 habitants du district de Miyun, en grande banlieue semi-rurale de la ville, ont dû être évacués à cause des pluies torrentielles.

Le réservoir local a enregistré son «plus grand afflux d'eau» depuis sa construction il y a plus de 60 ans, ont indiqué les médias officiels. Des vidéos diffusées par CCTV montrent des voitures emportées par les flots.

Les catastrophes naturelles sont fréquentes en Chine, notamment durant l'été, où certaines régions subissent des pluies intenses tandis que d'autres sont frappées par la sécheresse.

Le géant asiatique est le plus important émetteur mondial, en valeur absolue, de gaz à effet de serre — qui contribuent selon les scientifiques au dérèglement climatique et à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais la Chine se présente aussi comme un leader mondial des énergies renouvelables et vise la neutralité carbone d'ici 2060.

Plus tôt ce mois-ci, des crues soudaines dans la province du Shandong (est) avaient fait deux morts et 10 disparus. Un glissement de terrain était également survenu sur une autoroute du Sichuan (sud-ouest) avait causé la mort de cinq personnes après avoir emporté plusieurs véhicules.