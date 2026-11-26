Des migrants africains sont arrivés dans des proportions record sur l'archipel espagnol. Le président des Canaries demande le renfort de l'armée.

En bref À El Hierro, plus de 3000 migrants sont arrivés en trois jours et près de 12'000 depuis le début du mois, principalement des hommes venus du Sénégal selon «El País»

Face à la pression sur les ressources sanitaires, le président des Canaries Fernando Clavijo demande le renfort de l’armée et une réunion urgente avec Ursula von der Leyen

À trois jours des législatives espagnoles, Vox lie immigration et insécurité, tandis que Pedro Sánchez prévoit une baisse des arrivées et dit être en contact avec le Sénégal et la Gambie

Yannick Weber Blick Newsdesk

Le sujet est déjà sensible, il l'est d'autant plus à trois jours des élections législatives en Espagne. Sur l'ile de El Hierro, aux Canaries, les arrivées de migrants se sont intensifiées depuis le début du mois de novembre et particulièrement ces derniers jours. Mercredi, le président des Canaries, Fernando Clavijo, a demandé le renfort de l'armée et exigé une réunion urgente à Ursula von der Leyen.

Presque autant que d'habitants

Les Canaries n'en peuvent plus. Nous vivons une pression migratoire sans précédent depuis 32 ans, a-t-il écrit mercredi sur X. Ces trois derniers jours, plus de 3000 migrants sont arrivés sur l'île de El Hierro. Depuis le début du mois, il est arrivé presque autant de personnes que l'île compte d'habitants (12'000). Il s'agit en grande partie d'hommes provenant du Sénégal, relève «El Pais».

«Nous rencontrons des difficultés considérables pour garantir la sécurité sanitaire, étant donné la pression énorme qui pèse sur toutes les ressources et le personnel. Cette situation est clairement intenable», ajoute le président régional. Le contexte est explosif: dimanche ont lieu les élections législatives en Espagne et la question migratoire est devenue centrale. La situation dans l'enclave de Ceuta en Afrique du Nord est dans toutes les mémoires.

Vox tente d'en profiter

«Jour après jour, des records d'arrivées d'immigration illégale précèdent ceux de l'insécurité. Le 29 novembre, on peut voter pour que nous battions des records de remigration et de jours sans assauts contre notre frontière», a tweeté Ignacio Garriga, secrétaire général du parti d'extrême-droite Vox.

Le premier ministre Pedro Sanchez, lui, veut jouer l'apaisement. El Pais note que, dans une interview télévisée mardi, il s'est dit confiant que le nombre d'arrivées diminuera dans les semaines à venir et a souligné que le gouvernement est en contact avec les autorités sénégalaises et gambiennes. «L'Espagne a la capacité de traiter avec dignité les êtres humains qui arrivent», selon lui.

Selon les sondages, le Parti populaire (libéral-conservateur) dépasserait les 31% des voix, tout juste devant le Parti socialiste de Pedro Sanchez avec 29%. Vox obtiendrait environ 17% des voix, en progression par rapport aux dernières élections.