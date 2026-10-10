Pedro Sánchez promet de renforcer ses décrets sur le logement s’il obtient une majorité absolue aux législatives du 29 novembre, alors que l’Espagne se mobilise face à la crise du logement.

En Espagne, Pedro Sánchez mise sur le logement pour rallier la gauche

En Espagne, Pedro Sánchez mise sur le logement pour rallier la gauche

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a promis samedi de «renforcer» ses décrets sur le logement s'il obtient une majorité absolue aux élections législatives prévues le 29 novembre, en pleine mobilisation en Espagne face à la crise du logement.

«Le prochain Parlement, avec une large majorité progressiste (...) renforcera et maintiendra ces décrets-lois sur le logement, qui protège les petits propriétaires et les locataires face à la spéculation» immobilière, a-t-il lancé lors de son premier meeting de campagne, en Andalousie (sud).

Ces deux textes ont été rejetés par les députés la semaine dernière, mais le chef du gouvernement, en l'absence de majorité parlementaire, espère les voir votés, avec quelques modifications, dans les prochaines semaines par une voie spéciale au Congrès des députés.