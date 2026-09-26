Les Espagnols manifestent contre la gestion de Ceuta

«Ceuta doit être défendue»: à Madrid, la droite a manifesté samedi contre Pedro Sánchez, accusé de faiblesse après l’arrivée de plus de 7000 migrants depuis le Maroc.

AFP Agence France-Presse

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Madrid samedi pour protester contre la gestion par le gouvernement espagnol de l'afflux récent de migrants à Ceuta, l'accusant de ne pas protéger les frontières du pays et réclamant des législatives anticipées.

Les manifestants, dont beaucoup brandissaient des drapeaux espagnols rouges et jaunes, ont scandé «Ceuta n'est pas à vendre, Ceuta doit être défendue» en défilant dans le centre de la capitale espagnole. Ceuta, territoire espagnol situé en Afrique du Nord, est plongé dans une crise humanitaire depuis l'arrivée de plus de 7000 migrants en provenance du Maroc voisin les 30 et 31 juillet.

La plupart sont repartis dans les heures qui ont suivi, mais des milliers sont restés des semaines, dormant pour beaucoup dans les rues, mettant à rude épreuve les ressources de cette petite ville et déclenchant une crise politique pour le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. La manifestation était organisée par la plateforme de la société civile de droite Sociedad Civil Española et soutenue par le Parti populaire (PP, conservateur) et le parti d'extrême droite Vox.

Le représentant du gouvernement central à Madrid a estimé la participation à environ 2000 personnes. Les organisateurs ont affirmé que 180'000 personnes y avaient pris part. Un manifeste publié par la plateforme réclame la tenue d'élections législatives anticipées d'ici le 15 novembre, le renvoi vers le Maroc de tous les migrants entrés à Ceuta et que Pedro Sanchez soit jugé pour «trahison».

«Personne ne peut faire confiance à ce gouvernement»

«La majorité des Espagnols réclament des élections dès maintenant», a déclaré aux journalistes le porte-parole parlementaire du PP, Miguel Tellado, lors de la manifestation. Les prochaines élections législatives doivent se tenir au plus tard en août 2027.

Le gouvernement prévoit d'approuver un décret lors de la réunion du Conseil des ministres de mardi afin d'accélérer le renvoi des migrants de Ceuta vers le Maroc, a rapporté samedi le quotidien El País. Le nouveau texte permettrait de réduire le délai de traitement des demandes d'asile et limiterait la possibilité pour les demandeurs de rester en Espagne pendant l'examen de leur dossier, selon le journal.

«Personne ne peut faire confiance à ce gouvernement pour quoi que ce soit», a critiqué le dirigeant de Vox Santiago Abascal lors de la manifestation en réponse à des journalistes qui l'interrogeaient sur ces informations. Le gouvernement a augmenté la capacité des centres d'hébergement temporaire pour migrants à Ceuta, déployé des centaines de policiers et de soldats et renforcé les financements alloués au gouvernement du territoire. Mais les groupes locaux et les partis d'opposition estiment que ces mesures sont loin de suffire pour résoudre la crise.