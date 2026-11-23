Le New York Times révèle que les services de renseignement américains ont pu établir que, pendant au moins une partie de sa relation avec le CEO de Nvidia, Alice Huang avait des contacts avec des agents chinois.

Alice Huang avait bien des contacts avec des espions chinois

Alice Huang avait bien des contacts avec des espions chinois

En bref Selon le New York Times, Alice Huang a eu des contacts avec un responsable du renseignement chinois du printemps 2025 à l’automne de cette année, alors qu’elle était, durant une partie de cette période, la maîtresse secrète de Jensen Huang

Son mari travaillerait aussi pour ce service chinois ; Jensen Huang a démissionné de la direction de Nvidia après avoir d’abord nié sa relation avec Alice Huang

Les autorités américaines enquêtent sur de possibles exportations illégales de puces vers la Chine, tandis que Nvidia et le gendarme boursier mènent leurs propres investigations ; malgré des soutiens, le retour de Jensen Huang n’est pas à l’ordre du jour

Yannick Weber Blick Newsdesk

Pendant plus d'une année, Alice Huang, qui a entretenu une relation avec le CEO déchu de Nvidia Jensen Huang, a eu plusieurs fois contact avec un officiel du Ministère de la Sécurité de l'Etat en Chine. C'est ce qu'a dévoilé dimanche soir le New York Times. Face à ces révélations, tout le monde se mure dans le silence: ni la Maison Blanche, ni un porte-parole de Jensen Huang, ni l'Ambassade de Chine aux Etats-Unis n'ont répondu aux questions du journal new-yorkais.

Selon les sources qu'a pu consulter le New York Times, des contacts entre cette femme et l'agence chinoise ont été établis entre le printemps 2025 et l'automne de cette année. Pendant au moins une partie de cette période, elle était secrètement la maîtresse de Jensen Huang. De plus, le mari d'Alice Huang lui-même serait employé par ce département, chargé notamment du contre-espionnage chinois.

Plusieurs enquêtes

Jensen Huang, qui a d'abord nié sa relation avec la femme suspectée d'être une espionne à la solde de Pékin, a fini par avouer et démissionner de son poste. Plusieurs enquêtes sont menées concernant l'affaire. Les autorités américaines cherchent à savoir si la relation et des arrangements ont permis d'envoyer illégalement des puces vers la Chine. Le conseil d'administration de Nvidia et le surveillant de la Bourse américaine mènent aussi des investigations.

Malgré un fort soutien reçu par des personnalités et des gens qui ont signé une pétition, le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia n'est pas à l'ordre du jour.