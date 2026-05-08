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Déjà connu des services de police
Ado poignardée dans l'Aisne: le suspect mis en examen pour assassinat et viols

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Publié: 19:55 heures
Ce crime a mis en émoi le petit village de Fère-en-Tardenois.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'homme de 23 ans soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche Chloé, une collégienne de 14 ans mercredi dans l'Aisne, a été mis en examen vendredi pour assassinat et viols, a annoncé le procureur de Laon dans un communiqué.

Le suspect a été mis en examen pour «homicide volontaire avec préméditation» - c'est-à-dire pour assassinat - sur une mineure de moins de 15 ans, et pour viols commis sur une mineure par une personne ayant plus de cinq ans d'écart. Il a également été placé en détention provisoire, a ajouté le procureur de Laon Jean-Baptiste Miot.

Il nie «l'intention d'homicide»

Lors de ses deux derniers interrogatoires de garde à vue ainsi que devant le magistrat instructeur, l'homme a «fait usage de son droit au silence», a précisé le procureur. Cependant, le suspect avait précédemment reconnu sa présence au moment des faits et avoir attaqué la victime au couteau, tout en niant «l'intention d'homicide», avait indiqué jeudi le parquet de Soissons, qui s'est dessaisi entretemps au profit du pôle criminel du parquet de Laon.

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Chloé, une élève de troisième à Fère-en-Tardenois, un bourg de l'Aisne, se rendait à pied à son collège mercredi matin lorsqu'elle a été mortellement agressée à l'arme blanche au niveau du cou. D'importantes opérations de recherches avaient été lancées pour retrouver le suspect en fuite. Il avait été finalement interpellé mercredi en fin d'après-midi à Soissons, à environ 25 km de Fère-en-Tardenois.

Bougies et bouquets de fleurs

Le jeune homme avait aussi déclaré en garde à vue «avoir eu une relation amoureuse avec la jeune fille, récemment terminée», selon le parquet de Soissons. Il s'agit d'un homme sans profession qui vivait chez ses parents et qui était déjà connu des services de police et de justice pour port d'arme illégal en 2023. Ce crime a bouleversé Fère-en-Tardenois, petite ville de 2800 habitants.

Des bougies et des dizaines de bouquets de fleurs avaient été déposés jeudi devant le collège de Chloé, où des cellules d'écoute ont été mises en place. Cent-sept femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).

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