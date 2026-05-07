L'homme de 23 ans interpellé après le meurtre d'une adolescente de 14 ans dans l'Aisne a reconnu en garde à vue l'avoir attaquée avec un couteau mais a nié «l'intention homicide», a annoncé jeudi le parquet de Soissons.
Chloé, habitante du bourg de Fère-en-Tardenois (2.800 habitants), à 40 km à l'ouest de Reims, est décédée mercredi matin de plusieurs blessures par arme blanche au niveau du cou. Elle avait été agressée alors qu'elle se rendait au collège à pied, selon les premiers éléments de l'enquête.
Interpellé en fin d'après-midi à Soissons, à 25 kilomètres du lieu du crime, un homme de 23 ans a reconnu lors de sa garde à vue «avoir été présent au moment des faits et avoir fait usage d'un couteau à son encontre», a écrit la procureure de Soissons, Laureydane Ortuno, dans un communiqué jeudi après-midi.
Le mis en cause a également déclaré en garde à vue «avoir eu une relation amoureuse avec la jeune fille, récemment terminée». Cet homme «sans profession, vivant chez ses parents», a en revanche nié «l'intention homicide», a souligné la procureure.
Appel à la prudence
Il était connu des services de police et de justice pour un fait de port d'arme sans motif légitime, commis en 2023. «Ces informations doivent être considérées avec prudence, compte tenu du stade très précoce de l'enquête», a ajouté Laureydane Ortuno, rappelant la présomption d'innocence du suspect. L'enquête, ouverte pour assassinat, a été confiée aux gendarmes de la section de recherches d'Amiens.
Compte tenu de la qualification criminelle retenue, le parquet de Soissons devrait prochainement se dessaisir au profit du pôle criminel du parquet de Laon. 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h