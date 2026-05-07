Un homme de 23 ans a avoué le meurtre d'une collégienne de 14 ans à Fère-en-Tardenois, dans l'Aisne. La jeune fille a été attaquée à l'arme blanche mercredi matin en se rendant au collège.

AFP Agence France-Presse

L'homme de 23 ans interpellé après le meurtre d'une adolescente de 14 ans dans l'Aisne a reconnu en garde à vue l'avoir attaquée avec un couteau mais a nié «l'intention homicide», a annoncé jeudi le parquet de Soissons.

Chloé, habitante du bourg de Fère-en-Tardenois (2.800 habitants), à 40 km à l'ouest de Reims, est décédée mercredi matin de plusieurs blessures par arme blanche au niveau du cou. Elle avait été agressée alors qu'elle se rendait au collège à pied, selon les premiers éléments de l'enquête.

Interpellé en fin d'après-midi à Soissons, à 25 kilomètres du lieu du crime, un homme de 23 ans a reconnu lors de sa garde à vue «avoir été présent au moment des faits et avoir fait usage d'un couteau à son encontre», a écrit la procureure de Soissons, Laureydane Ortuno, dans un communiqué jeudi après-midi.

Le mis en cause a également déclaré en garde à vue «avoir eu une relation amoureuse avec la jeune fille, récemment terminée». Cet homme «sans profession, vivant chez ses parents», a en revanche nié «l'intention homicide», a souligné la procureure.

Appel à la prudence

Il était connu des services de police et de justice pour un fait de port d'arme sans motif légitime, commis en 2023. «Ces informations doivent être considérées avec prudence, compte tenu du stade très précoce de l'enquête», a ajouté Laureydane Ortuno, rappelant la présomption d'innocence du suspect. L'enquête, ouverte pour assassinat, a été confiée aux gendarmes de la section de recherches d'Amiens.

Compte tenu de la qualification criminelle retenue, le parquet de Soissons devrait prochainement se dessaisir au profit du pôle criminel du parquet de Laon. 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).