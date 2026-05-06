Une ado de 14 ans a été mortellement poignardée en France

Une adolescente de 14 ans a été tuée à l’arme blanche à Fère-en-Tardenois, dans l'Aisne, selon le parquet. Un suspect de 23 ans a été interpellé, possiblement un ex petit-ami de la victime.

AFP Agence France-Presse

Un homme de 23 ans, soupçonné d'avoir tué mercredi à l'arme blanche une collégienne de 14 ans à Fère-en-Tardenois (Aisne), a été interpellé, a indiqué le parquet de Soissons dans un communiqué.

Le suspect, recherché depuis le matin par un important dispositif, a été interpellé à Soissons (Aisne) à 18h05, a affirmé cette source, précisant qu'«il pourrait s'agir d'un ancien petit ami» de la victime bien que les liens avec celle-ci «restent à déterminer».

Aux alentours de 8H00, les services de gendarmerie ont été alertés car «une collégienne de 14 ans venait d'être trouvée très grièvement blessée sur la voie publique», a indiqué cette source. A l'arrivée des secours, «la jeune fille était malheureusement décédée, atteinte de multiples coups portés à l'arme blanche».

Les proches sont auditionnés

Une enquête de flagrance a été ouverte sous l'autorité de la procureure de la République de Soissons, confiée à la section de recherches d'Amiens, «des chefs d'assassinat». De nombreuses investigations «se déroulent actuellement», notamment «des auditions de l'entourage de la jeune fille» et des «éventuels témoins», afin d'identifier l'auteur des faits.

Le parquet de Soissons a tenu à assurer dans ce communiqué la famille de la victime «de son soutien et de sa détermination». Une cellule psychologique d'urgence a été mise en place mercredi dans le collège où elle est scolarisée, a indiqué le rectorat.