Avec 139 décès liés à Ebola en RDC et deux cas en Ouganda, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Une urgence sanitaire internationale a été décrétée face à l'épidémie qui s'aggrave dans un contexte de violences croissantes.

«Nous nous attendons à ce que ce chiffre continue d'augmenter»

«Nous nous attendons à ce que ce chiffre continue d'augmenter»

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de décès suspectés d'être liés à Ebola atteint désormais 139, parmi près de 600 cas suspects, selon l'OMS. Mais «nous nous attendons à ce que ce chiffre continue d'augmenter», a affirmé mercredi à la presse le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En République démocratique du Congo (RDC), 51 cas sont confirmés. «Nous savons que la dimension de l'épidémie est bien plus importante», a insisté le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Deux cas ont également été observés en Ouganda.

Mardi soir, un comité d'urgence a approuvé son choix de considérer cet épisode comme une urgence sanitaire de portée internationale, deuxième niveau le plus élevé après l'urgence pandémique.

M. Tedros est très inquiet de la vitesse de propagation, de la présence de cas en zone urbaine ou encore de l'augmentation récente des violences dans l'est de la RDC. Plus de 100'000 personnes ont été déplacées ces deux derniers mois en raison des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise.