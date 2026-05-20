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Danger dans la région
Le risque d'épidémie mondiale d'Ebola est faible, dit l'OMS

L'OMS alerte sur un risque épidémique «élevé» d'Ebola en République démocratique du Congo et en Afrique régionale. A l'échelle mondiale, ce risque reste «faible», selon son directeur général à Genève.
Publié: il y a 8 minutes
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Le risque épidémique de la flambée d'Ebola en République démocratique du Congo a été jugé comme étant «élevé» aux niveaux national et régional, et «faible» au niveau mondial, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

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«L'OMS a évalué le risque épidémique comme étant élevé aux niveaux national et régional et faible au niveau mondial», a déclaré devant la presse à Genève le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au lendemain de la tenue d'un comité d'urgence sur cette épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC.

L'épidémie d'Ebola a «probablement» commencé il y a quelques mois, selon l'OMS. Son comité d'urgence estime que l'épidémie «ne répond pas» pour l'heure aux critères d'une urgence pandémique.

Un début il y a «quelques mois»

«La situation actuelle et les critères d'une urgence de santé publique de portée internationale sont réunis, et nous convenons que la situation actuelle ne répond pas aux critères d'une urgence pandémique», a déclaré la présidente du comité Lucille Blumberg devant la presse à Genève, confirmant le constat précédemment communiqué par la direction de l'OMS.

«Vu l'ampleur du problème, nous pensons qu'il a probablement commencé il y a quelques mois, mais les enquêtes sont en cours et notre priorité est vraiment de briser la chaîne de transmission en mettant en oeuvre le traçage des contacts, l'isolement et la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés», a déclaré Anaïs Legand, experte technique sur les fièvres hémorragiques virales à l'OMS.


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