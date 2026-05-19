L'épidémie d'Ebola en RDC pourrait durer des mois, avertit Anne Ancia de l'OMS. Sans vaccin, la lutte dépend de la rapidité des actions et de la coopération des populations.

AFP Agence France-Presse

L'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo (RDC) pourrait durer longtemps, a averti mardi une représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), rappelant qu'une précédente épidémie avait duré deux ans.

«Je ne pense pas que cette épidémie sera terminée dans deux mois (...) L'ampleur de l'épidémie dépendra de la rapidité de notre réponse, de notre capacité à stopper rapidement la transmission. Nous ne disposons pas de vaccin et nous devons donc compter sur la coopération de la population», a déclaré à la presse Anne Ancia, représentante de l'OMS en RDC.

De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé mardi la population «au calme» en République démocratique du Congo (RDC), dans un message publié sur X par la présidence congolaise.

131 décès et 513 cas suspects

«Le Chef de l'Etat a instruit le gouvernement à mettre immédiatement en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la riposte sanitaire», dans ce vaste pays d'Afrique centrale où 131 décès estimés et 513 cas suspects ont été recensés, indique ce message.