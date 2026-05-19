DE
FR

Déjà 131 décès au Congo
L'épidémie d'Ebola ne s'arrêtera pas d'ici deux mois, dit l'OMS

L'épidémie d'Ebola en RDC pourrait durer des mois, avertit Anne Ancia de l'OMS. Sans vaccin, la lutte dépend de la rapidité des actions et de la coopération des populations.
Publié: 12:54 heures
Belinda Landu, 28 ans, employée de l'OMS, décontamine la maison d'un pasteur testé positif à Ebola à Beni.
Photo: imago images / ZUMA Press
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo (RDC) pourrait durer longtemps, a averti mardi une représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), rappelant qu'une précédente épidémie avait duré deux ans.

A lire aussi
L'Allemagne va «soigner» un Américain ayant contracté Ebola
Un virus hautement contagieux
L'Allemagne va «soigner» un Américain ayant contracté Ebola
Ce que l'on sait de l'épidémie d'Ebola en RDC
Propagation régionale rapide
Ce que l'on sait de l'épidémie d'Ebola en RDC

«Je ne pense pas que cette épidémie sera terminée dans deux mois (...) L'ampleur de l'épidémie dépendra de la rapidité de notre réponse, de notre capacité à stopper rapidement la transmission. Nous ne disposons pas de vaccin et nous devons donc compter sur la coopération de la population», a déclaré à la presse Anne Ancia, représentante de l'OMS en RDC.

De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé mardi la population «au calme» en République démocratique du Congo (RDC), dans un message publié sur X par la présidence congolaise.

131 décès et 513 cas suspects

«Le Chef de l'Etat a instruit le gouvernement à mettre immédiatement en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la riposte sanitaire», dans ce vaste pays d'Afrique centrale où 131 décès estimés et 513 cas suspects ont été recensés, indique ce message. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus