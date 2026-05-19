L'Allemagne va «soigner» un Américain ayant contracté Ebola

L'Allemagne accueillera un citoyen américain infecté par Ebola en RDC, à la demande des Etats-Unis. Le ministère allemand de la Santé prépare les soins pour ce patient atteint du virus hautement contagieux.

AFP Agence France-Presse

L'Allemagne a accepté de soigner un ressortissant américain ayant contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), a indiqué mardi à l'AFP le ministère allemand de la Santé.

«Les autorités américaines ont demandé l'aide du gouvernement fédéral (allemand) pour soigner un citoyen américain qui a contracté le virus Ebola en (RD) Congo. Des dispositions sont actuellement prises pour accueillir et soigner le patient en Allemagne», a indiqué le ministère, sans préciser le calendrier du transfert ni l'endroit où le patient sera pris en charge.

«Il existe en Allemagne un réseau national d'experts pour la prise en charge et le traitement de patients atteints de maladies causées par des agents hautement pathogènes», a-t-il ajouté.

«Urgence de santé publique»

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est dit mardi «profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité» de l'épidémie qui frappe la République démocratique du Congo. Son organisation a indiqué réunir en conséquence son comité d'urgence mardi. L'Agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) a, elle, déclaré une «urgence de santé publique» continentale pour faire face à la situation.

L'épidémie en République démocratique du Congo est vraisemblablement à l'origine de 131 décès recensés et de 513 cas suspects, selon un dernier bilan des autorités congolaises. Un décès a été recensé en Ouganda voisin.

Les Etats-Unis, qui ont annoncé lundi un renforcement des contrôles sanitaires à ses frontières en raison de la flambée épidémique, avait indiqué aussi avoir demandé à l'Allemagne de prendre en charge le ressortissant américain ayant contracté le virus de cette fièvre hémorragique extrêmement contagieuse.



